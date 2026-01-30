El Consorcio de Bomberos fortalecerá su plantilla con 30 nuevas plazas: "Da respuesta a las necesidades del servicio"

El Consorcio Provincial de Extinción de Incendios y Salvamento de Toledo, gestionado por la Diputación, avanza en su compromiso con la seguridad con la publicación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) 2026 en el Boletín Oficial de la Provincia.

Esta RPT refuerza los parques de Illescas y Talavera, preparando la cobertura de todas las plazas vacantes. Además, permitirá cubrir 30 plazas: 17 de bombero conductor y 13 de cabo.

Los procesos selectivos comenzarán en el primer semestre de 2026. La incorporación de todos los nuevos efectivos completará la plantilla y aumentará la capacidad operativa del servicio.

Los 17 bomberos conductores reforzarán los parques con más intervenciones de la provincia. El Parque Comarcal de Illescas pasará de 36 a 42 efectivos, logrando 8 bomberos por turno de guardia.

Reconocimiento

El Parque de Talavera aumentará de 42 a 54 bomberos conductores. Además, se incorporarán 12 cabos y un sargento, reforzando la estructura del parque.

El presidente del Consorcio, Juan Carlos Sánchez, ha subrayado en respuesta a las súplicas de los Bomberos del Consorcio de Toledo en la manifestación de este viernes, que este proceso permitirá ofrecer "un servicio moderno, eficaz y plenamente dimensionado a las necesidades reales de la provincia".

Además, ha añadido que con esta actuación se da respuesta a las necesidades del servicio y se demuestra que la seguridad de los ciudadanos es una prioridad absoluta.

Sánchez ha destacado la labor de los profesionales del Consorcio y ha señalado que esta apuesta no solo protege a la ciudadanía, sino que reconoce a quienes trabajan cada día con profesionalidad y vocación.

La Diputación de Toledo remarca que la publicación de la RPT refuerza el compromiso institucional con la mejora continua del Consorcio. Este avance consolida el servicio como un pilar esencial para la protección y el bienestar de la provincia.