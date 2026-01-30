Bomberos del Consorcio de Toledo reclaman más efectivos ante la "grave inseguridad" que genera la falta de personal

Los bomberos del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios y Salvamento (CPEIS) de Toledo, gestionado por la Diputación, se han concentrado este viernes en la Plaza de Zocodover para reclamar un aumento urgente de efectivos ante la falta de personal, una situación que según denuncian, genera una "grave inseguridad".

Así lo ha señalado el presidente de la Junta de Personal del Consorcio, Jesús Gómez, quien ha advertido de que la "grave inseguridad que estamos padeciendo por la falta de efectivos está poniendo en serio peligro tanto a la ciudadanía como a los bomberos que intervenimos en los servicios".

Conforme ha señalado Gómez, en la movilización se han reunido en torno a 200 personas, entre ellas bomberos del propio Consorcio de Toledo y compañeros desplazados desde el SCIS de Ciudad Real, que han querido mostrar su apoyo a las reivindicaciones.

Manifestación de los Bomberos del Consorcio de Toledo con salida en la Plaza de Zocodover. Javier Longobardo

Según el informe elaborado por la Junta de Personal, el Consorcio necesitaría 94 bomberos más para poder prestar un servicio adecuado, que se sumarían a los alrededor de 250 efectivos con los que cuentan actualmente.

Dotaciones "insuficientes"

Gómez ha criticado además la última Relación de Puestos de Trabajo (RPT) aprobada por la Diputación de Toledo, ya que de los 30 efectivos contemplados, 13 corresponden a promoción interna y los 17 restantes únicamente cubren jubilaciones, sin suponer un refuerzo real de la plantilla.

Las zonas más afectadas por la falta de personal son, según ha detallado, los parques de Talavera, Illescas y Santa Olalla, donde se registra un mayor volumen de intervenciones.

Esta carencia de efectivos provoca que, cuando coinciden varios servicios en una misma área, tenga que desplazarse personal de otros parques más lejanos, lo que "supone una demora efectiva en la intervención".

Manifestación de los Bomberos del Consorcio de Toledo por las calles del casco histórico de Toledo. Javier Longobardo

Desde el Consorcio han denunciado también que la falta de dotaciones suficientes está obligando a los bomberos a realizar más guardias y turnos extra para poder cubrir el servicio en toda la provincia. "No hay dotaciones suficientes para abarcar toda la Diputación y nos están obligando a hacer muchas más guardias", ha explicado Gómez.

El presidente de la Junta de Personal ha señalado que se han reunido en varias ocasiones con la Diputación de Toledo para tratar de negociar una solución, pero que hasta el momento no han obtenido respuesta. "Nos han oído sordos, no nos han dicho absolutamente nada y estamos esperando a que nos convoquen para seguir negociando", ha lamentado.

Manifestación de los Bomberos del Consorcio de Toledo durante la mañana del viernes. Javier Longobardo

En este sentido, ha subrayado que la situación se viene denunciando desde hace al menos dos años, tiempo en el que, a su juicio, la Diputación debería haber convocado las plazas necesarias mediante los correspondientes procesos selectivos. "Por eso nos hemos visto obligados a convocar esta manifestación", ha indicado.

Finalmente, Gómez ha advertido de que, si no se producen avances, los bomberos continuarán con las movilizaciones, y no descartan nuevas medidas de presión para exigir una solución a una problemática que consideran estructural y que afecta directamente a la seguridad del servicio.