Acusan al exgerente de la EMV en Toledo de dejar el mismo cargo en Rivas por "gestión opaca" y "cuentas embargadas"

Luis Enrique Espinoza, en una imagen de archivo en el Ayuntamiento de Toledo.

El nombre de Luis Enrique Espinoza, exgerente de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) de Toledo durante los gobiernos de Page y Tolón, ha protagonizado el último Pleno del Ayuntamiento de Toledo de este viernes. El debate surge tras su reciente renuncia al mismo cargo en Rivas Vaciamadrid, envuelta en duras críticas por parte de la oposición madrileña.

La portavoz del PP en Rivas, Janette Novo, ha calificado la gestión de Espinoza como "pésima" en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha y ha denunciado una "opacidad" que habría dejado a la empresa pública sin liquidez.

Según Novo, la entidad arrastra una deuda de 3,3 millones de euros con la Agencia de la Vivienda Social de la Comunidad de Madrid, lo que ha provocado el "embargo de sus cuentas".

Entre las irregularidades señaladas por los populares destacan la "falta de transparencia salarial". Denuncian que en 2023 su sueldo no figuraba en el presupuesto. "¿Quién le pagaba? Es algo que no entendemos y nos parece oscuro", plantea Novo. En 2024, su salario se cifró "en 99.000 euros".

También denuncian adjudicaciones bajo sospecha, al cuestionar "contratos otorgados al anterior gerente de Rivas, Alfredo Pelegrín", con quien Espinoza también "habría contratado en su etapa en Toledo"

El PP se plantea llevar el asunto a los tribunales ante lo que consideran una "fuga" coincidente con una situación financiera crítica, aunque aún están evaluando la fórmula judicial que emplearán, indica Novo.

La polémica ha saltado al Ayuntamiento de Toledo cuando el concejal popular José Manuel Velasco ha utilizado la noticia para responder a un vecino que criticaba la inactividad de la actual gerencia de la EMV toledana. Velasco ha recriminado a Paco Arce —exconcejal socialista en los años 80— no haber cuestionado anteriormente a Espinoza, mostrando en su móvil la información sobre el embargo de cuentas en Rivas.

"Motivos personales"

En declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, Luis Enrique Espinoza ha desvinculado su salida de cualquier problema de gestión. Asegura que su renuncia es "estrictamente personal por motivos de salud y familiares" y lamenta lo que denomina una "crítica feroz" de la oposición.

"Creo que he dejado la EMV de forma bastante apañada", afirma Espinoza, calificando las acusaciones de Novo como simples "opiniones".

Desde el equipo de Gobierno de Rivas mantienen que la EMV funciona "con total normalidad". Subrayan, en declaraciones a este medio, que la dimisión se produce tras finalizar un proyecto relevante como es "la construcción de 83 viviendas públicas en alquiler" en el municipio.

Este viernes, el Consejo de Administración de la empresa madrileña tiene previsto aprobar un nuevo Plan de Actuación y proceder al nombramiento de la nueva gerencia para dar continuidad al servicio.