El PSOE denuncia el cierre de la biblioteca de Santa Bárbara en Toledo por falta de personal: "El abandono es evidente"

El Grupo Municipal Socialista ha denunciado este jueves el "nuevo cierre" de la biblioteca de Santa Bárbara debido "a la falta de personal para cubrir bajas", una situación que, denuncian, se repite "de forma recurrente" y evidencia "el abandono" de la red municipal de bibliotecas por parte del equipo de gobierno del alcalde, Carlos Velázquez.

Desde el PSOE aseguran que la biblioteca de Santa Bárbara es “la más desasistida de la ciudad”, con "cierres continuados" y una página web "desactualizada", lo que, a juicio del concejal socialista, José Carlos Vega, refleja "una falta de planificación y de compromiso con un servicio público esencial" para los barrios y la ciudadanía.

José Carlos Vega ha recriminado al alcalde "la política de abandono" que sufre la red municipal de bibliotecas en los tres años de gestión del actual gobierno local. “Hay menos auxiliares de biblioteca que al inicio de la legislatura, los existentes padecen una elevada temporalidad y las bibliotecas se ven obligadas a cerrar cuando se producen bajas médicas o vacaciones, por la ausencia de personal de refuerzo”, ha denunciado.

El concejal socialista José Carlos Vega.

Además, el concejal socialista ha señalado que no se ha invertido “ni un euro” en mejorar las condiciones de las instalaciones y que no existe "previsión presupuestaria para reforzar la plantilla, cubrir la jubilación producida en la biblioteca de Buenavista ni acometer la reforma integral del espacio", un proyecto que, recuerdan, quedó planificado al final de la pasada legislatura.

El PSOE ha recordado que en 2023 "se consolidaron" los puestos de trabajo de los seis auxiliares que conformaban la red municipal de bibliotecas y que, "ante el deterioro de la gestión en la actual legislatura", varios profesionales han solicitado "excedencias para incorporarse a bibliotecas de otras ciudades" donde se atienden sus demandas laborales y profesionales.

Asimismo, José Carlos Vega reprocha al alcalde que haya "incumplido su compromiso" de abrir las bibliotecas en horario de mañana, una medida demandada por la ciudadanía y aprobada en el Pleno municipal en 2024.

Por último, el Grupo Municipal Socialista ha preguntado cómo piensa atender el alcalde la donación de 4.000 ejemplares propuesta por la familia de Antonio Casado Poyales, tras concederle a título póstumo el nombre de la biblioteca de Buenavista el pasado 23 de enero.

Réplica del concejal de Educación

El concejal de Educación, Daniel Morcillo, ha defendido la gestión de las cuatro bibliotecas municipales, con una inversión "que se ha duplicado en los últimos tres años con relación a la legislatura anterior", y ha confirmado que en 2026 "se abrirán en horario de mañana las bibliotecas de Santa Bárbara y Buenavista, lo que implicará nuevas contrataciones".

Morcillo ha salido al paso de las acusaciones del PSOE relativas al supuesto abandono de las bibliotecas municipales y ha acusado al partido de la oposición de “jugar con medias verdades para emponzoñar los asuntos y hacer creer a los ciudadanos situaciones que no son reales”.

Daniel Morcillo a las puertas de la biblioteca del Polígono.

Por otro lado, Morcillo ha negado que existan "menos auxiliares ahora que al inicio de la legislatura", asegurando que "siguen siendo los mismos, con la diferencia de que, por primera vez, se van a abrir las bibliotecas de Buenavista y Santa Bárbara porlasmañanas" algo que, sostiene, no ocurrió "en 16 años de gobiernos socialistas".

Con relación a la temporalidad de los trabajadores, ha recordado que “es fruto de jubilaciones y de cambios de destino, que son normales dentro de este colectivo”, y ha calificado de “mentira” que no haya previsión presupuestaria para la jubilación en Buenavista.

"La red de bibliotecas no sufre ningún abandono, es más hemos incrementado en más de un 70 % las inversiones y hemos puesto en marcha un plan anual de actividades mensuales", ha defendido.