Gregorio denuncia el "colapso" que vive el hospital de Talavera de la Reina: "La situación es insostenible y caótica"

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha denunciado el "colapso" que vive el Hospital Nuestra Señora del Prado y toda la comarca sanitaria. Ante esta situación que califica de "insostenible y caótica", el regidor ha exigido al Gobierno autonómico y al Sescam la adopción de medidas urgentes que permitan una "atención digna, segura y de calidad para los ciudadanos".

El primer edil talaverano ha lamentado que desde hace años, la ciudad padece una "falta estructural" de profesionales sanitarios tanto en el ámbito hospitalario como en la Atención Primaria que redunda a la hora de "cubrir bajas, vacaciones y guardias".

Gregorio ha añadido que a esta coyuntura, ahora se le añaden decisiones que agravan aún más el problema como las derivaciones de pacientes que se están llevando a cabo desde hace una semana de pacientes pertenecientes a la Gerencia de Atención Integrada de Toledo, pero cuyos municipios están cerca de Talavera de la Reina y que provocan mayor presión asistencial tanto en las urgencias como en los ingresos.

Gregorio ha incidido en que “el hospital de Talavera no puede convertirse en la solución al colapso de otros hospitales cuando el nuestro ya se encuentra al límite”. Como ejemplo, ha señalado que el propio Sescam ha reconocido "ingresos puntuales" de tres pacientes en habitaciones diseñadas para dos, una situación que, según el alcalde, “nos devuelve años atrás y evidencia claramente la saturación del centro y la falta de espacio y medios”.

Además, el alcalde ha alertado de que sólo existe una UVI móvil para realizar los traslados interhospitalarios, lo que supone un riesgo añadido para la seguridad de los pacientes y una sobrecarga inasumible para los recursos disponibles.

Pide más medios

Gregorio ha subrayado que la Gerencia de Atención Integrada de Talavera atiende a una población similar a la de otras áreas de Castilla-La Mancha, pero lo hace con "muchos menos profesionales y con únicamente 312 camas hospitalarias, lo que hace inviable asumir más derivaciones sin un refuerzo previo de medios humanos y materiales".

Por todo ello, desde el Ayuntamiento de Talavera se solicita el refuerzo inmediato de profesionales sanitarios en el Hospital y en Atención Primaria, garantías de que no se realizarán nuevas derivaciones sin más recursos, la puesta en marcha de un plan específico para la comarca y un aumento de los medios para los traslados interhospitalarios.