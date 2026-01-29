El Consorcio de Bomberos reforzará su plantilla con 30 nuevos efectivos, la mayoría para Talavera e Illescas

Imagen de archivo de un camión de bomberos del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios y Salvamento

El Consorcio Provincial de Extinción de Incendios y Salvamento (CPEIS) de Toledo, gestionado por la Diputación, ha publicado su Relación de Puestos de Trabajo (RPT) para 2026, un paso previo a la futura aprobación de la Oferta de Empleo Público que permitirá cubrir "la totalidad de las plazas vacantes".

El presidente del Consorcio, Juan Carlos Sánchez, ha destacado que este proceso garantizará "un servicio moderno, eficaz y plenamente dimensionado a las necesidades reales de la provincia", según un comunicado de la institución provincial.

El Consorcio tiene previsto iniciar los procesos selectivos "en el primer semestre de 2026", con la convocatoria de un total de 30 plazas: 17 de bombero conductor y 13 de cabo. Esta incorporación permitirá "reforzar especialmente" dos de los parques "con mayor número de intervenciones": el Parque Comarcal de Illescas y el parque de Talavera.

El Parque Comarcal de Illescas pasará de 36 a 42 efectivos, afirma la Diputación, logrando así dotar de "8 en cada turno de guardia". Por su parte, el Parque de Talavera incrementará su dotación desde los 42 bomberos conductores con los que contaba en 2023 tras su incorporación al Consorcio, hasta un total de 54 bomberos conductores, 12 cabos y un sargento.

Juan Carlos Sánchez ha subrayado que "con esta actuación damos respuesta a una necesidad del servicio y demostramos que la seguridad de los ciudadanos de la provincia de Toledo es una prioridad absoluta para este equipo de Gobierno".

Asimismo, ha puesto en valor el trabajo de los profesionales del Consorcio, señalando que "esta apuesta no solo es por la seguridad ciudadana, sino también por quienes son los garantes de esa seguridad y trabajan cada día, con profesionalidad y vocación, al servicio de todos".

La Diputación de Toledo remarca que este avance refuerza "el compromiso institucional con la mejora continua" del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios y Salvamento, consolidándolo como "un pilar esencial para la protección y el bienestar de la provincia".

Protesta este viernes en Zocodover.

Los bomberos del Consorcio se van a manifestar este viernes 30 de enero, a partir de las 10:30 horas, en la plaza de Zocodover de la capital toledana por la "grave y continuada falta de efectivos", denuncia la Junta de Personal, integrada por CCOO, CSIF y el Sindicato de Bomberos de Toledo.

Esta realidad, aseguran, obliga al servicio a operar en condiciones que suponen "un riesgo inaceptable", tanto para los propios bomberos como para la seguridad de la ciudadanía.