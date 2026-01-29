Un alumno intenta agredir con unas tijeras a un compañero que le había dado un puñetazo en el instituto de Camarena

Un alumno de 4º de ESO ha intentado agredir con unas tijeras a un compañero en la mañana de este jueves en el Instituto de Enseñanza Secundaria Obligatoria (IESO) Blas de Prado de Camarena (Toledo).

El suceso ha tenido lugar justo después del recreo, sobre las 11:45 horas. Según han relatado testigos presenciales a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, durante el periodo de descanso el presunto autor de este ataque había recibido un puñetazo por parte de su compañero. De ahí que cuando ha regresado al aula, haya tomado unas tijeras de grandes dimensiones -de las que habitualmente se utilizan para cortar papel- con la intención de atacar al otro chico, que no se encontraba en el mismo espacio.

En ese momento, la profesora que estaba con él se ha interpuesto para intentar frenar su arrancada y ha recibido un empujón que la ha tirado al suelo.

Finalmente el intento de agresión ha sido abortado por otros tres docentes que han conseguido interceptar al alumno, reducirlo y mantenerlo inmovilizado hasta que efectivos de Policía Local y Guardia Civil han llegado al centro y se han hecho cargo de la situación

Mientras, desde el servicio de urgencias y emergencias 112 de Castilla-La Mancha han confirmado que en el operativo también ha participado una ambulancia de soporte vital básico con un equipo médico de urgencias que han tratado al chico hasta que se ha calmado.

De manera paralela, el 112 ha activado el protocolo y ha dado cuenta de la situación a la Unidad de Atención al Profesorado (UAP) que ha contactado con el centro para conocer los detalles de este episodio.

Mensaje del equipo directivo

A lo largo de la tarde, los docentes del centro han recibido una comunicación por parte del equipo de dirección recordándolos su deber de "sigilo y confidencialidad" para evitar "la difusión de rumores" o generar una "alarma innecesaria".

Este texto ha generado cierto malestar entre una parte del profesorado que interpreta que la dirección del instituto califica la situación de "sensible" pero a la vez parece restarle gravedad.

En este mensaje interno, en ningún momento se recoge que el alumno implicado haya utilizado unas tijeras, pero sí que ha sido necesario avisar al 112 debido a que estaba "muy alterado".

Por su parte, desde la Consejería de Educación han confirmado a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha que este viernes se personarán en el centro educativo miembros de Inspección Educativa para conocer todos los detalles de lo sucedido y evaluar las posibles medidas a adoptar.

Estas mismas fuentes aseguran que no tienen conocimiento de que se haya cursado denuncia alguna, extremo que también ha sido corroborado por la Guardia Civil.