Llega a Toledo un outlet de productos en "liquidación" y paquetes de Amazon: 1.000 m² de tienda con aparcamiento

Toledo sumará una nueva tienda de chollos. La empresa española especializada en liquidación de productos tecnológicos, muebles, electrodomésticos y paquetes sorpresa de Amazon, Winners Media SL, ultima la apertura de una nueva tienda outlet de 1.000 metros cuadrados con aparcamiento propio a las afueras de la capital regional, en la autovía A-42.

Uno de los propietarios, ha anunciado en varios videos compartidos en TikTok que será un local que abrirá de lunes a lunes donde el cliente encontrará "de todo" a precios por debajo del mercado desde el primer día.

Tras el éxito de sus mercadillos temporales en varios municipios de Guadalajara y Madrid, Winner ha apostado por la capital de Castilla-La Mancha para levantar un gran almacén. "Por fin vamos a tener tranquilamente todos los productos a disposición de ustedes para cuando quieran venir", resalta.

Este outlet de grandes dimensiones contará con una primera partida de electrodomésticos, muebles, herramientas y accesorios para mascotas. "Ya tenemos una partida de neveras para liquidar apenas abramos y un camión entero de paquetes sorpresa", señala en el vídeo, a lo que añade que "también vamos a tener sofás, vitrocerámicas, canapés y colchones".

A lo largo de los 1.000 metros de superficie no faltarán tampoco productos de alimentación y hogar para completar la experiencia de compra. "Vamos a intentar tener bebidas y una zona de artículos de limpieza de temporada", detalla.

En cuanto a tecnología, el objetivo es ofrecer ordenadores de "las primeras marcas" y dispositivos de firmas como Xiaomi o LG junto a altavoces y otros complementos.

La ubicación, en la A-42, y el acceso prometen ser otro de los reclamos de la tienda. "Tendremos un parking para más o menos unos 100 coches", apunta.

Por el momento, no han detallado ni fecha de apertura ni ubicación exacta, aunque inciden en que "vamos a intentar abrir cuanto antes pese a que la tienda no esté lista al 100%, para que nos vayamos acostumbrando", resume.