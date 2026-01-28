Llega a Toledo un outlet de productos en "liquidación" y paquetes de Amazon: 1.000 m² de tienda con aparcamiento
"Ya tenemos una partida de neveras para liquidar apenas abramos y un camión entero de paquetes", señalan en un video compartido en TikTok.
Toledo sumará una nueva tienda de chollos. La empresa española especializada en liquidación de productos tecnológicos, muebles, electrodomésticos y paquetes sorpresa de Amazon, Winners Media SL, ultima la apertura de una nueva tienda outlet de 1.000 metros cuadrados con aparcamiento propio a las afueras de la capital regional, en la autovía A-42.
Uno de los propietarios, ha anunciado en varios videos compartidos en TikTok que será un local que abrirá de lunes a lunes donde el cliente encontrará "de todo" a precios por debajo del mercado desde el primer día.
Tras el éxito de sus mercadillos temporales en varios municipios de Guadalajara y Madrid, Winner ha apostado por la capital de Castilla-La Mancha para levantar un gran almacén. "Por fin vamos a tener tranquilamente todos los productos a disposición de ustedes para cuando quieran venir", resalta.
@winnersoficial El outlet de winners próximamente abrirá una tienda de más de 1000 metros para exponer de lunes a lunes todos sus productos de liquidación y ofertas #winners #tienda #viral #parati #españa ♬ sonido original - WINNERS MEDIA SL
Este outlet de grandes dimensiones contará con una primera partida de electrodomésticos, muebles, herramientas y accesorios para mascotas. "Ya tenemos una partida de neveras para liquidar apenas abramos y un camión entero de paquetes sorpresa", señala en el vídeo, a lo que añade que "también vamos a tener sofás, vitrocerámicas, canapés y colchones".
A lo largo de los 1.000 metros de superficie no faltarán tampoco productos de alimentación y hogar para completar la experiencia de compra. "Vamos a intentar tener bebidas y una zona de artículos de limpieza de temporada", detalla.
En cuanto a tecnología, el objetivo es ofrecer ordenadores de "las primeras marcas" y dispositivos de firmas como Xiaomi o LG junto a altavoces y otros complementos.
@winnersoficial Nueva apertura de tienda, winners outlet abre una nueva tienda #winners #outlet #parati #liquidacion #v ♬ Montagem Contigo Dale - EliemiDabs & DJ ZXR0
La ubicación, en la A-42, y el acceso prometen ser otro de los reclamos de la tienda. "Tendremos un parking para más o menos unos 100 coches", apunta.
Por el momento, no han detallado ni fecha de apertura ni ubicación exacta, aunque inciden en que "vamos a intentar abrir cuanto antes pese a que la tienda no esté lista al 100%, para que nos vayamos acostumbrando", resume.