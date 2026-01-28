El Ayuntamiento de Toledo cerró 2025 con "más de 31 millones de euros" en caja, según el informe de Tesorería

El Ayuntamiento de Toledo goza de "buena salud financiera" y cerró el año 2025 con "más de 31 millones de euros" en caja. Así lo ha indicado el portavoz del equipo de Gobierno, Juanjo Alcalde, tras la aprobación en Junta de Gobierno Local del informe de Tesorería sobre la sostenibilidad de la deuda comercial de los meses de noviembre y diciembre.

El periodo medio de pago a proveedores del Ayuntamiento se sitúa en 12,83 días, con un periodo medio de facturas pagadas de 13,10 días y de facturas pendientes de 9,51 días, unas cifras “muy por debajo del plazo máximo de 30 días que establece la ley”, ha señalado el también concejal de Hacienda.

Ha indicado que el informe "constata que el Ayuntamiento de Toledo no presenta problemas de liquidez para hacer frente al pago de sus obligaciones" .

"Este equipo de Gobierno seguirá trabajando para mejorar los tiempos de tramitación de los expedientes y aumentar la transparencia en la gestión de facturas”, ha destacado.

Por otro lado, la Junta de Gobierno Local ha aprobado un convenio de colaboración con los ayuntamientos de Polán y Guadamur para el suministro de agua potable, “reforzando así la cooperación intermunicipal”.

En cuanto a licencias, se ha concedido la la autorización para la explotación de un quiosco de flores en la calle Marqués de Mendigorría y el permiso al parque temático Puy du Fou España para la construcción de un nuevo edificio-teatro con una superficie superior a los 5.400 metros cuadrados, que permitirá ampliar sus instalaciones.

El POM se quedó en Urbanismo

A preguntas de los medios, Juanjo Alcalde ha explicando que "a finales del mes de diciembre se indicó que ese documento se enviara a la Consejería de Fomento para su declaración de impacto ambiental, pero no se trasladó por parte de los servicios técnicos de Urbanismo, no sabemos el motivo, pero ya se ha dado la orden para que se envíe inmediatamente”.

Ha subrayado que "el desarrollo de la ciudad no puede seguir condicionado por el AVE", un proyecto que “lleva más de 20 años anunciándose que viene y no llega y del que, ni siquiera, conocemos el trazado definitivo, por ello, no podemos esperar más, el AVE no va a condicionar el desarrollo de Toledo”, ha insistido.

El portavoz ha remarcado que "la responsabilidad de este equipo es sacar adelante el POM", un documento "imprescindible" para el futuro de la ciudad.

"Queremos que esté aprobado en la primavera de 2027, eso es lo que pretendemos y eso es en lo que se va a trabajar, al margen de lo que ocurra con el AVE”, ha señalado.