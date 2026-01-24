Así será el nuevo complejo rural en la antigua Agualoca, en Toledo: 212 huéspedes, capilla, quiosco, juegos de agua...

El proyecto recrea un espacio de hospedaje compuesto por habitaciones y apartamentos que integran la estética manchega en tonos azul y blanco.

Un resort rural al que no le faltará detalle para ofrecer una experiencia completa. Así será el nuevo complejo turístico Huertas del Alamillo, que se ubicará sobre los terrenos de la antigua discoteca de verano Agualoca, en el término municipal de Toledo y muy próximo a las localidades de Argés, Polán y el parque temático Puy du Fou.

Este alojamiento contará con restaurantes, parking para 107 autocaravanas, zonas infantiles y una capilla de casi 50 metros cuadrados. El proyecto se desarrollará en una finca de más de 137.000 metros cuadrados en la carretera de Navalpino, naciendo como un complemento natural al parque sobre la historia de España que se ha consolidado como uno de los grandes hitos turísticos de la ciudad en las últimas décadas.

La oferta de ocio y hospedaje de la capital se ampliará con esta actuación que contará, el próximo 27 de enero, con el visto bueno de la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Toledo, tras la emisión del informe de impacto ambiental favorable por parte de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en diciembre.

Render del quiosco de las zonas comunes, que tendrá 14 metros cuadrados y terraza.

Futuros juegos infantiles.

Según consta en el proyecto básico de ejecución, el complejo se dividirá en cinco zonas y dispondrá de piscina, área de juegos infantiles y otra de juegos de agua similar a la que funciona en Puy du Fou para mitigar el calor. También habrá heladería, cocina con barbacoa, tres terrazas y dos barras en un total de 750 metros cuadrados de superficie, sumados a otros 1.000 metros cuadrados de zonas comunes.

Respecto al alojamiento, se construirán 55 habitaciones y 21 apartamentos con cocina, salón y habitación doble en los modelos más amplios. En total, podrá albergar a 212 huéspedes en algo más de 1.800 metros cuadrados. El apartamento más grande tendrá 50 metros cuadrados, mientras que la estancia más pequeña contará con casi 23 metros cuadrados.

Asimismo, habrá 107 parcelas de aparcamiento para caravanas y 4.500 metros cuadrados destinados a calles en esta área del complejo, que dispondrá en total de 12.000 metros cuadrados para quienes viajen con su vehículo.

Se trata de un nicho de mercado poco explotado en las inmediaciones de la capital regional, donde solo existe un camping de estas características a pesar de ser un servicio muy demandado, tanto que el Ayuntamiento se planteó habilitar un parking público para este tipo de turismo.

El promotor del complejo, la mercantil AD Maiorem DG, S.L. (vinculada a la constructora Hupaco), reconvertirá las antiguas instalaciones de ocio nocturno y ganaderas en un gran complejo de turismo rural conectado a la actividad de Puy du Fou. De hecho, el negocio solo abrirá durante los 184 días de funcionamiento anual del parque temático sobre la historia de España.