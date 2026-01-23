Velázquez reivindica por San Ildefonso a quien hace de Toledo "una ciudad viva, moderna y orgullosa de su historia"

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha presidido este viernes el acto de entrega de Honores y Distinciones de la ciudad con motivo de la celebración de San Ildefonso, patrón de la ciudad. En este acto institucional, el regidor ha reivindicado el papel de todos los que hacen de Toledo "una ciudad viva, moderna y orgullosa de su historia".

Durante su intervención, el alcalde ha señalado que celebrar San Ildefonso "es mucho más que una tradición", ya que supone reivindicar a Toledo como un lugar de encuentro, "heredero del espíritu de los Concilios" y de una historia compartida, “en una ciudad amurallada, pero acogedora, inconformista y preparada para afrontar nuevos retos”.

“Es también una oportunidad para mirar a nuestro alrededor y valorar lo que hemos construido juntos gracias al talento de muchos toledanos ilustres y al compromiso de tantos vecinos anónimos que esculpen cada día el futuro de una ciudad inigualable”, ha señalado el alcalde.

Así, Velázquez ha recordado que esta edición tiene un significado especial, porque se cumplen 100 años de la creación de la Medalla de la Ciudad, la máxima distinción municipal, que en esta ocasión la ha recibido la Catedral Primada en su octavo centenario, y que ha recogido el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro, reconociendo su valor espiritual, histórico y artístico y el ambicioso programa para celebrar esta efeméride "del alma de Toledo".

El alcalde ha tenido palabras de agradecimiento para todos los premiados y ha asegurado que "es de justicia reconocer en este acto a quienes con su ejemplo inspirador continúan dando vida a las raíces de nuestra historia".

Velázquez ha cerrado su discurso invitando a todos los asistentes a participar de las efemérides que se celebran este 2026, afirmando que "Toledo no es cualquier lugar, no sólo porque aquí se han escrito algunas de las páginas más importantes de la historia de nuestro país, sino por personas como vosotros, que han marcado con sus obras nuestra ciudad".

El acto, que ha sido introducido por la concejala de Cultura, Ana Pérez, ha comenzado con un sentido minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba).

Premiados

Junto al reconocimiento a la Catedral, las primeras mujeres concejalas de la corporación democrática de 1979, han recibido el título de Concejal Honorario. María Mercedes Teresa Fernández Díaz, Concepción Partearroyo Vallano y María Isabel Buendía Cruz han visto así reconocido su papel a favor de la igualdad democrática en la política local.

En el ámbito de las trayectorias personales, María de los Ángeles Martínez Hurtado ha sido nombrada Hija Predilecta por su labor al frente de la Cámara de Comercio de Toledo, mientras que Luis Alfredo Béjar Sacristán ha recibido la misma distinción a título póstumo por su relevante legado en la política, como concejal del PCE, la docencia y la literatura.

Como Hijos Adoptivos, han sido reconocidos al archivero Mariano García Ruipérez por su defensa del patrimonio documental y al pediatra Álvaro Nodal por su dedicación sanitaria a las familias toledanas.

Mientras, el talento artístico ha sido premiado con el nombramiento de Ciudadanos de Honor para el cineasta y fotógrafo Pepe Castro y el grupo de música indie Veintiuno.