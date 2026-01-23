Toledo subirá el precio del viaje del bonobús: los residentes tendrán que acreditarlo para recibir el descuento completo

Toledo subirá el precio de los abonos mensuales y del viaje del bonobús -la tarjeta verde de transporte- a los no empadronados y los empadronados tendrán que acreditarlo para recibir el descuento completo. A partir del 1 de marzo, el abono mensual pasará a costar 27,2 euros en lugar de 20,4 euros y el trayecto con la tarjeta verde costará 0,51 en vez de 0,38 euros.

Esto se debe a que el Ayuntamiento de la capital dejará de aplicar su bonificación para las personas sin empadronar a partir del 1 de marzo de 2026, por lo que la tarifa por viaje subirá un 20 %, al mantenerse solo el 20 % aplicado por el Gobierno de España.

El concejal de Movilidad, Iñaki Jiménez, explica a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha que la aplicación del porcentaje municipal es "opcional", añadiendo que el equipo liderado por Carlos Velázquez ha decidido ser "previsor" ante la posible retirada de subvenciones al transporte público urbano.

Esto ocurrirá, aventura el edil, si no se aprueba la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) exigida por Europa, motivo por el que responsabiliza de la medida a sus socios de gobierno (Vox) y la oposición (PSOE e IU) por tumbar la ordenanza el pasado noviembre.

La Junta de Gobierno Local de Toledo aprobó el pasado 30 de diciembre los nuevos porcentajes de descuentos y precios del servicio de transporte público. Actualmente, el descuento total del 40 % en los títulos multiviaje se compone de una parte estatal del 20 % y una aportación municipal complementaria del 20 %. Sin embargo, el Consistorio ha decidido que a partir de marzo su parte de la bonificación dejará de aplicarse a los usuarios que no residan en la capital.

Según el acuerdo, hasta el 28 de febrero de 2026 se mantendrá el descuento general del 40 % para todas las tarjetas de transporte multiviaje. A partir de marzo, los empadronados en la ciudad seguirán disfrutando de esa rebaja del 40 %, mientras que los no empadronados pasarán a tener únicamente un 20 % de descuento, lo que encarece el precio de sus desplazamientos.

La empresa concesionaria del servicio, Unauto, ha colocado en los autobuses carteles informativos avisando de que "para mantener la tarifa actual en el bonobús y el abono general, los residentes deberán acudir a la oficina de la estación de autobuses aportando una fotocopia del DNI, una foto actual y el certificado de empadronamiento".

Por otra parte, la población infantil hasta los 14 años mantendrá la gratuidad total del servicio durante todo el ejercicio. Los menores de 15 años que deseen disponer de una tarjeta física "para viajar con mayor comodidad", informa Unauto, deberán entregar en la oficina de la estación una fotocopia del DNI, una fotografía y la solicitud firmada. Además, la tarjeta joven contará con un descuento fijo del 50 % sobre su importe original durante todo el año, según el acuerdo de la Junta de Gobierno Local.

Precios a partir del 1 de marzo según las tarifas vigentes: