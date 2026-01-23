Olías del Rey invierte 750.000 euros en mejorar calles y aceras del centro y sur del municipio: "Es fundamental"

Charo Navas visitando las acciones que se han llevado a cabo para mejorar calles y aceras. Ayuntamiento de Olías del Rey

El Ayuntamiento de Olías del Rey ha concluido el Plan de Mejora de Viales, Asfaltado y Acerado, una actuación incluida en el Presupuesto Municipal de 2025 que ha supuesto una inversión superior a 750.000 euros.

El proyecto ha permitido mejorar las calles y aceras de las zonas centro y sur del municipio, reforzando la seguridad vial, la accesibilidad y la calidad del entorno urbano.

Entre las vías intervenidas destacan la Subida de Cabañuelas y la calle Lobo, en la urbanización El Beato; la calle San Pedro de Alcántara en la zona sur; así como las calles Flamenco, Hierbabuena y Miguel Hernández, en el centro.

Las obras han incluido tanto el reasfaltado de calles como la ampliación y mejora de acerados y espacios peatonales, respondiendo a demandas vecinales y a la necesidad de mantener las infraestructuras en óptimas condiciones.

Rutas escolares

Además, se han habilitado aceras en zonas que carecían de ellas, como los accesos al municipio desde la A-42 en los sectores 10-11, el entorno de la residencia de mayores, y los accesos a las urbanizaciones Villas del Pinar y Entrepinos, junto a la calle San Pedro de Alcántara.

También se ha mejorado el Paseo de la Educación, en una segunda fase del proyecto orientada a impulsar rutas escolares seguras.

La alcaldesa de Olías del Rey, Charo Navas, ha señalado que la finalización del plan "supone un paso fundamental en nuestro compromiso por mejorar el día a día de nuestros vecinos y vecinas, actuando sobre calles transitadas que requerían una intervención integral".

Charo Navas visitando las acciones llevadas a cabo a través del Plan Viales, Asfaltado y Acerado. Ayuntamiento Olías del Rey

Además, ha resaltado que esta inversión "demuestra que desde el Ayuntamiento apostamos por una gestión responsable y planificada, priorizando actuaciones con impacto directo en la seguridad vial, la accesibilidad y la imagen del municipio".

Navas ha añadido que el Consistorio continuará trabajando en nuevas inversiones planificadas, siempre con criterios de accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas, recordando que desde hace seis años se mantiene un plan continuo de mejora de viales y acerados que corrige la falta de mantenimiento de legislaturas anteriores.