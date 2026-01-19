Festival taurino en Quintanar de la Orden para rescatar su plaza de toros: las entradas ya están a la venta

El próximo sábado, 28 de febrero, la plaza de toros de Quintanar de la Orden (Toledo) acogerá un festejo solidario para recaudar fondos destinados a la rehabilitación del coso quintanareño.

Este festejo, organizado por la peña taurina 'La Encina', ha sido presentado en un acto que ha contado con la presencia del alcalde del municipio, Pablo Nieto; del vicepresidente de la Diputación de Toledo, Joaquín Romera y del representante de los organizadores, Juan Carlos Sánchez.

Durante su intervención, Romera ha manifestado el apoyo de la institución provincial al municipio y ha señalado que este festival aportará categoría y seriedad a la iniciativa de recuperación de la actividad taurina en Quintanar de la Orden.

De su lado, Pablo Nieto ha detallado la complicada situación actual de la plaza de toros, tanto a nivel estructural como patrimonial, así como de las gestiones realizadas ante distintas administraciones para lograr financiación y la declaración de Bien de Interés Cultural.

El alcalde ha puesto en valor el trabajo de la peña taurina 'La Encina', destacando su esfuerzo y compromiso por mantener viva la tradición taurina y animó a la ciudadanía a respaldar el festival.

En representación de los ganaderos, desde la ganadería Los Danieles han expresado su satisfacción por el regreso de los toros a Quintanar de la Orden y ha pedido el apoyo del público para llenar la plaza.

Cartel

Los toreros Miguel Andrades, Curro Muñoz y Héctor Recuero, presentes en el acto, han mostrado su ilusión por participar en este festejo solidario y destacaron la importancia de la causa. Además de estos tres diestros, el cartel lo completan Ana Rita, Eugenio de Mora y Alejandro Mora.

El festival taurino mixto contará con seis novillos de las ganaderías El Cubo, López Gibaja, Los Danieles, Hermanos Hernando Aboin y Peñatella.

Las entradas han salido a la venta este mismo lunes en distintos puntos del municipio. Desde el Ayuntamiento de Quintanar de la Orden han invitado a vecinos, aficionados y visitantes a participar en este evento solidario y a apoyar la recuperación de uno de los espacios más emblemáticos de la localidad.

En la Lista Roja

La Plaza de Toros de Quintanar de la Orden comenzó a construirse en 1876 y fue inaugurada el 26 de septiembre de 1879. En 1949, una vez adquirida por el Ayuntamiento, fue renovada, mientras que en 1969 vio ampliada su capacidad de 4.500 a 6.000 localidades.

La asociación Hispania Nostra la ha incluido en la Lista Roja del Patrimonio al detectar que "reviste un grave peligro a nivel estructural y existe un riesgo importante de derrumbes en el muro de mampostería perimetral".