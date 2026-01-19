Felipe y Letizia viajan este martes a Córdoba y cancelan la entrega de medallas de oro en las Bellas Artes en Toledo

Los reyes Felipe y Letizia viajarán este martes a Adamuz (Córdoba) a la zona del accidente en el que al menos 39 personas han muerto y decenas han resultado heridas tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad.



Felipe VI y Letizia se encuentran en Atenas este lunes para asistir al funeral de la princesa Irene de Grecia y han suspendido el acto previsto para mañana en Toledo donde iban a entregar las medallas de Oro al Mérito en Bellas Artes, según han informado fuentes de la Casa Real a EFE.



Los reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía regresarán a Madrid inmediatamente después del funeral y el entierro de la princesa Irene de Grecia en Atenas y no asistirán a la recepción prevista para después del acto, a la que se quedará la reina Sofía con sus hijas, las infantas Elena y Cristina.



"Seguimos con gran preocupación el grave accidente entre dos trenes de alta velocidad en Adamuz. Trasladamos nuestro más sentido pésame a los familiares y allegados de los fallecidos, así como nuestro cariño y deseos de una pronta recuperación a los heridos", aseguró la Casa Real en un mensaje en X tras conocer el siniestro.



Desde el primer momento, el rey ha estado en contacto permanente con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, para conocer la evolución del accidente.

La próxima fecha, en los próximos días

El Ministerio de Cultura ha anunciado el aplazamiento del acto de entrega de las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes, previsto para este martes 20 de enero en Toledo por el grave accidente ferroviario.

La ceremonia contaba con la asistencia confirmada de los reyes Felipe VI y Letizia, quienes presidirían la entrega de distinciones a 38 personalidades e instituciones, entre las que destacan la actriz Carmen Machi y el dúo Camela.

Asimismo, se ha suspendido la cena de gala programada para esta noche en la capital regional, a la que asistiría el ministro de Cultura, Ernest Urtasun.

El Ministerio comunicará la nueva fecha de celebración en los próximos días.