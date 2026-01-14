La casa en venta más cara de Toledo tiene 1.650 metros cuadrados y cuesta 6,8 millones de euros

¿Quién no ha soñado alguna vez con vivir en una casa de película? Más allá de que esta fantasía pueda convertirse en realidad, los portales inmobiliarios recogen amplios catálogos de construcciones de lujo que no están al alcance de todos los bolsillos. En la ciudad de Toledo, la casa en venta más cara tiene un precio de salida de 6,8 millones de euros y goza de todo tipo de comodidades y lujos.

Según el anuncio recogido en el portal Idealista, este inmueble tiene dos plantas con 1.650 metros cuadrados construidos sobre una parcela de 50.000.

Esta casa se compone de 9 habitaciones y 12 baños además de garaje, armarios empotrados, trastero, calefacción de gas y aire acondicionado.

En cuanto al exterior, presenta un amplio jardín y una piscina que hacen mucho más llevaderos los calurosos veranos de la capital.

Y es que uno de los grandes atractivos de esta casa es su localización. Aunque el anuncio no precisa el lugar exacto en la que se sitúa, solo habla de "zona norte", sí destaca sus vistas privilegiadas de la ciudad y un "cuadro de visualización de parte de los Montes de Toledo".

Todo ello en un paraje con "inmejorable situación y accesos", zonas exclusivas de recreo y que permite conectar de manera rápida con las carreteras A-42 y AP-41.