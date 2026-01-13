El PSOE denuncia que la Diputación de Toledo asume inversiones de la capital en detrimento de los pueblos

El alcalde de Toledo desveló este lunes que será la Diputación y no el Ayuntamiento quien adquiera la antigua Escuela de Enfermería de la ciudad, ubicada en el barrio de Palomarejos.

El Grupo Socialista en la Diputación de Toledo ha expresado su rechazo tras confirmar el alcalde de la capital, Carlos Velázquez, que será finalmente la institución provincial y no el Ayuntamiento quien adquiera la antigua Escuela de Enfermería para transformarla en residencia universitaria.

Para los socialistas, este anuncio evidencia un "uso desequilibrado" de los fondos provinciales al concentrar inversiones en el municipio con mayor capacidad económica.

La portavoz del PSOE, Tita García Élez, ha recordado que la función prioritaria de la Diputación es auxiliar a las localidades más pequeñas y con menos recursos, y no "suplir de manera sistemática las responsabilidades del Ayuntamiento de Toledo".

García Élez ha señalado que esta operación se suma a otras recientes, como la compra de inmuebles bajo el programa 'Toledo Emerge', realizadas incluso cuando el gobierno municipal de PP y Vox no había aprobado sus presupuestos. "Mientras el Ayuntamiento era incapaz de sacar adelante sus cuentas, la Diputación asumía inversiones millonarias en la capital, desviando recursos que deberían llegar a otras localidades", ha subrayado.

Esta dinámica, a juicio del Grupo Socialista, genera "un agravio comparativo" y "desdibuja" el papel de la institución provincial, deslizando que prioriza los intereses políticos sobre las necesidades estructurales de la provincia.

Comparativa con Talavera de la Reina

La portavoz ha puesto como ejemplo de este "doble rasero" la situación de Talavera de la Reina. Según ha recordado, el pasado diciembre el PSOE presentó una enmienda para aumentar en 600.000 euros el convenio con el consistorio talaverano, también gobernado por PP y Vox, destinado a rehabilitación de patrimonio histórico.

"Cuando se trataba de Talavera, la Diputación se negó a aumentar los fondos. Sin embargo, para Toledo capital sí hay disponibilidad inmediata de millones de euros", ha recriminado García Élez.

Por ello, el Grupo Socialista insta a la institución a recuperar su "razón de ser" y garantizar que los recursos se orienten a los municipios con menos medios para asegurar "la igualdad de oportunidades en toda la provincia".