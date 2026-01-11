El PSOE denuncia que varios colegios de Toledo se quedaron sin calefacción el viernes: "Los alumnos se pusieron abrigos"

El PSOE de Toledo ha denunciado que "en plena primera ola de frío intenso", algunos colegios de la capital "se han quedado sin calefacción porque los depósitos de gasoil no estaban llenos". Una situación de la que ha culpado al Gobierno municipal.

"Este hecho no se había producido nunca en los colegios de Toledo y todo ello, a pesar de que la Consejería de Educación había remitido un comunicado indicando que las calefacciones debían encenderse antes de la vuelta de las vacaciones de Navidad", ha lamentado la concejala socialista Ana Abellán.

Según ha detallado, las calefacciones llegaron a encenderse, pero "se apagaron al día siguiente por falta de suministro". Ocurrió el pasado viernes y provocó que "los alumnos tuvieran que asistir a clase con los abrigos puestos, con aulas entre 13 y 14 grados".

"La situación fue lamentable, una auténtica vergüenza. Nos parece intolerable la gestión del alcalde. Es su Gobierno el responsable de que los depósitos de gasoil estén llenos. Son cuestiones básicas de las que deben estar pendientes", ha expresado.

Asimismo, han explicado que en algunos centros "se intentó solucionar la situación llevando garrafas de gasoil a escasas horas de finalizar la jornada lectiva", una medida que han calificado de "tardía e insuficiente".

"Que no vuelva a repetirse"

Por ello, el PSOE ha indicado que esperan que "durante el fin de semana se hayan rellenado los depósitos de todos los colegios afectados y que no vuelva a repetirse en ningún caso una situación tan alarmante".

"Es sorprendente que el alcalde y su equipo de Gobierno no esté pendiente de cuestiones tan básicas para nuestros niños y niñas como garantizar que las calderas funcionen correctamente y cuenten con el combustible necesario", ha sentenciado.