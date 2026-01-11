El llamativo y original vídeo que ha llevado a Los Simpson a Toledo durante la gran nevada de Filomena

El usuario de Facebook Óscar López Pérez, también conocido en Instagram como @toledoimagenes, ha compartido en el grupo 'Leyendas de Toledo' un curioso vídeo en el que ha llevado a los personajes de la mítica serie animada 'Los Simpson' a Toledo durante la gran nevada que se produjo en la ciudad durante el temporal Filomena.

Como indica el autor, se trata de "un homenaje creativo en el que se recrean escenas cotidianas y momentos reales", con calles impracticables, plazas y monumentos nevados, vecinos ayudándose y una ciudad completamente transformada.

Un vídeo con "más de 50 imágenes de lugares emblemáticos, con una mención especial a los servicios de emergencia y apoyo" que trabajaron durante los días de Filomena para restablecer el orden y la limpieza de las calles.

"El vídeo es una reinterpretación visual y cultural hecha desde la creatividad y el recuerdo colectivo, mezclando humor, memoria y tecnología", explica el autor.