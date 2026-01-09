Velázquez afirma poner "más medidas en marcha" para la convivencia en el Casco "sin perder la esencia" de Toledo

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha afirmado este viernes que el Ayuntamiento seguirá "poniendo en marcha medidas" para tratar de hacer más factible la convivencia entre vecinos y turistas en la ciudad.

El primer edil se ha pronunciado a preguntas de los periodistas en relación con la ordenanza reguladora del turismo en la ciudad activa desde el pasado 1 de enero, y con la nueva concentración convocada este viernes por los vecinos del Casco, que reclaman un barrio más sostenible y soluciones a los problemas de movilidad y saturación.

Velázquez ha señalado que "entiende perfectamente" las protestas vecinales por las complicaciones que supone vivir en el Casco Histórico, aunque ha asegurado que el Ayuntamiento está actuando y ha apuntado a la existencia de "cuestiones, evidentemente, de carácter político e ideológico" detrás de estas movilizaciones.

En este sentido, ha dicho que le llama la atención que las protestas se produzcan "precisamente ahora" que se están adoptando medidas para mejorar la convivencia entre residentes, turistas y visitantes.

Actualizaciones concretas

El alcalde ha reconocido que "hay que hacer más cosas", pero ha defendido que el Consistorio ya está aplicando actualizaciones concretas, como la limitación de grupos turísticos en determinadas zonas de la ciudad, además de otras disposiciones recogidas en la nueva ordenanza.

Las declaraciones de Velázquez coinciden con la nueva protesta convocada por los vecinos del Casco Histórico este viernes a las 19.00 horas en las Cuatro Calles, una concentración que llega después de las fiestas navideñas y en la que los residentes reclaman un barrio más sostenible y soluciones a los problemas de movilidad y aparcamiento que, aseguran, padecen durante todo el año.

Sobre estas quejas, Velázquez ha defendido la organización de eventos como la feria de Navidad de Recaredo y ha señalado que muchas celebraciones se desarrollan fundamentalmente en el Casco Histórico. En este punto, ha recalcado que Toledo "no puede renunciar a lo que es" y ha recordado que se trata de una ciudad Patrimonio de la Humanidad.

Además ha reconocido que las fiestas y eventos generan dificultades en momentos puntuales, especialmente en fechas señaladas como la Navidad y ante próximas celebraciones como Carnavales, Semana Santa o el Corpus Christi, que también preocupan a los vecinos.

No obstante, ha defendido que lo que se debe exigir al Ayuntamiento es que adopte medidas para hacer compatible la convivencia "lo más posible", "sin perder la esencia de la ciudad".

Alumbrado navideño

En este contexto de reivindicación vecinal, Velázquez también se ha referido al encendido del alumbrado navideño, que el pasado año se adelantó al 21 de noviembre, una fecha que ha considerado "demasiado temprana", aunque ha explicado que la decisión se tomó a petición de los comerciantes.

Preguntado por la posibilidad de modificarla en futuras campañas, ha asegurado que deberá ser una decisión consensuada, abierta a distintas alternativas y siempre basada en el diálogo tanto con profesionales como con vecinos.

Mientras tanto, los residentes del Casco mantienen sus movilizaciones y advierten en una nota de prensa de que, tras la Navidad llegarán nuevas celebraciones que "volverán a concentrar a miles de visitantes en el centro histórico".

En su convocatoria, han reiterado su apuesta por un turismo sostenible y por un modelo de ciudad en que las actividades se distribuyan en distintos barrios, evitando la saturación continuada del Casco Histórico.