Las Cortes de Castilla-La Mancha vuelven a abrir sus puertas al público este año tras sumar 2.700 visitas en 2025

Las Cortes de Castilla-La Mancha celebrarán este sábado 17 de enero la primera jornada de Puertas Abiertas del año en su sede del Convento de San Gil de Toledo.

Esta iniciativa permitirá a un grupo de visitantes recorrer las principales dependencias del parlamento regional y conocer de primera mano la actividad parlamentaria que allí se desarrolla.

La visita forma parte del programa 'Cortes Abiertas', impulsado por la institución que preside Pablo Bellido con el objetivo de acercar la labor parlamentaria a la ciudadanía.

Cartel de la jornada de puertas abiertas de Las Cortes regionales. Cortes CLM

Durante el pasado año, este programa ha registrado cerca de 2.700 participantes, sumando tanto las jornadas de puertas abiertas como las visitas concertadas para grupos.

La actividad, de carácter gratuito, comenzará a las 11:00 horas y las personas interesadas en participar deberán inscribirse previamente enviando un correo electrónico a puertasabiertas@cortesclm.es o llamando al teléfono 925 259 807.

El itinerario divulgativo se inicia en el recibidor del antiguo convento y recorre espacios emblemáticos como el Salón de Plenos, ubicado en la antigua iglesia, las salas de comisiones y de la Mesa, la biblioteca y la terraza del edificio de grupo, desde donde se puede disfrutar de una panorámica del río Tajo.

Visita en Las Cortes de Castilla-La Mancha. Cortes CLM

Entre los elementos más singulares de la visita destaca la posibilidad de contemplar un ejemplar limitado y de lujo de la Constitución Española.

Esta jornada inaugura el calendario anual de visitas del parlamento regional, que ofrece una jornada de puertas abiertas al mes.

Además, las Cortes mantienen la posibilidad de concertar visitas guiadas para grupos cerrados, como centros educativos, asociaciones vecinales o colectivos sociales, a través de los mismos canales de contacto.