La Diputación de Toledo avanza en la mejora de los servicios medioambientales con el nuevo punto limpio de Mocejón

La Diputación de Toledo ha dado un nuevo paso en la mejora de los servicios medioambientales y de gestión de residuos con la inauguración del nuevo punto limpio de Mocejón, una infraestructura moderna y funcional destinada a facilitar la recogida selectiva de residuos domésticos y a fomentar el reciclaje.

La presidenta de la Diputación, Concepción Cedillo, ha presidido el acto inaugural acompañada del vicepresidente de la institución provincial, Jesús Guerrero, de la diputada de Medio Ambiente, Marina García, y de varios concejales del Ayuntamiento de Mocejón.

La instalación ha contado con el apoyo de la Diputación de Toledo para su puesta en marcha y supone un avance significativo en la mejora de los servicios medioambientales del municipio.

Cedillo Punto Limpio de Mocejón. Diputación de Toledo

El nuevo punto limpio se ubica en la Avenida de las Junqueras y ocupa una superficie aproximada de 1.900 metros cuadrados dentro de una parcela municipal.

Gestión de residuos

Está concebido como un espacio moderno y accesible, diseñado para facilitar a la ciudadanía un sistema sencillo y cercano de reciclaje y correcta gestión de los residuos.

Durante la inauguración, Cedillo —que también es alcaldesa de Mocejón— ha subrayado la importancia de este tipo de infraestructuras para los municipios, destacando que "este punto limpio es una muestra clara de cómo la colaboración entre administraciones permite dotar a nuestros pueblos de servicios esenciales que mejoran el día a día de los ciudadanos y refuerzan nuestro compromiso con la sostenibilidad".

La instalación permitirá la correcta gestión de residuos especiales de origen doméstico, como pilas, baterías, aceites vegetales, pinturas y pequeños aparatos eléctricos, así como de residuos voluminosos, entre los que se incluyen muebles, enseres, restos de poda, metales y chatarra.

Asimismo, contará con áreas específicas para la recogida selectiva de papel y cartón, envases, vidrio y textil, favoreciendo la separación en origen y el reciclaje.

La presidenta de la Diputación ha puesto en valor el impacto medioambiental de esta infraestructura, señalando que "facilitar a los vecinos espacios adecuados para depositar sus residuos es fundamental para proteger el entorno y para avanzar hacia un modelo de gestión más responsable, pensado no solo para el presente, sino también para las generaciones futuras".

El punto limpio dispone de contenedores de gran capacidad, zonas cubiertas destinadas a residuos que requieren una protección especial y una caseta de servicio para el personal encargado de su gestión, lo que garantizará un funcionamiento ordenado, seguro y respetuoso con el entorno.