Velázquez reconoce la creatividad local en los 'Premios Talento Joven': "Queremos que ningún joven tenga que marcharse"

El Teatro de Rojas ha acogido este martes la gala de entrega de los II Premios Talento Joven, un acto en el que el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha reivindicado el talento joven como "uno de los patrimonios más importantes de la ciudad".

Además, ha subrayado el compromiso del Ayuntamiento para que los jóvenes puedan desarrollar su proyecto de vida en Toledo.

Velázquez ha asistido al acto acompañado por varios concejales de la Corporación municipal, en una gala presentada por Valmaseda y Pablogshow, en la que se ha reconocido el esfuerzo, la creatividad y la trayectoria de jóvenes referentes en distintos ámbitos como la educación, la cultura, el deporte o el emprendimiento.

Recepción en los Premios Talento Joven. Ayuntamiento de Toledo

Durante su intervención, el alcalde ha señalado que "es una obligación del Ayuntamiento reconocer a los jóvenes que sois un referente para otros jóvenes por vuestro esfuerzo, sacrificio y capacidad para convertir vuestros sueños en realidad".

En este sentido, ha recordado que en 2026 Toledo celebrará el 40 aniversario de su declaración como Ciudad Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, destacando que "poner en valor el talento joven toledano es también poner en valor nuestro patrimonio inmaterial".

Velázquez ha reafirmado además el compromiso del Consistorio con las políticas de juventud, destacando como prioridades el acceso a un empleo digno y a una vivienda.

Premios Talento Joven entregados en el Teatro de Rojas. Ayuntamiento de Toledo

En este contexto, ha recordado iniciativas como la Feria de Empleo Joven y el desarrollo del nuevo Plan de Ordenación Municipal, que contempla la construcción de hasta 16.000 nuevas viviendas en toda la ciudad.

"Queremos que ningún joven tenga que marcharse de Toledo por no poder desarrollar aquí su proyecto de vida, como les pasó a algunos de vuestros padres", ha afirmado el alcalde.

El regidor también ha aprovechado el acto para recordar que este 2026 el Teatro Rojas, al que ha definido como "el coliseo de las Bellas Artes toledanas", conmemora su 450 aniversario, y ha avanzado que el próximo 20 de enero el teatro acogerá la presencia de los Reyes de España, que entregarán los Premios de las Bellas Artes de la Cultura, uno de los eventos culturales más relevantes del año.

Premios Talento Joven entregados en el Teatro de Rojas. Ayuntamiento de Toledo

Velázquez ha cerrado su intervención felicitando a todos los premiados y animando a los jóvenes a "soñar, creer, crecer y luchar por aquello que desean", asegurando que "el Ayuntamiento de Toledo va a acompañar siempre a los jóvenes en ese camino".

En cuanto a los galardones, los Premios Talento Joven 2025, fallados por un jurado multidisciplinar compuesto por representantes del ámbito académico, cultural, deportivo y asociativo, así como por algunos de los premiados en la primera edición, han reconocido en la categoría de Educación a la Asociación de Debate del Campus de Toledo de la Universidad de Castilla-La Mancha (ADET).

Premios Talento Joven entregados en el Teatro de Rojas. Ayuntamiento de Toledo

En Deporte Individual el premio ha recaído en María Varo, mientras que en Deporte de Equipo se ha distinguido a la Unión Deportiva Santa Bárbara. El galardón en Cultura ha sido para Javier Alcolea y el de Artes Escénicas para el Grupo Unicorn de Merevel, mientras que en Creación Musical se ha reconocido al grupo 'Los Mauri'.

En la categoría de Emprendimiento, el jurado ha premiado el proyecto 'Soy la Mona', impulsado por Celia Espinosa, y en Asociacionismo y Voluntariado a la entidad AFANION.

Asimismo, el jurado ha concedido varias menciones especiales. La Mención Local ha sido otorgada a los árbitros toledanos Javier Alberola Rojas y Noelia Gutiérrez, la Mención Provincial al actor Álvaro Rico, la Mención Regional a los hermanos Carlos y Roberto Valle y la Mención Nacional a la futbolista Aitana Bonmatí, la nadadora artística Iris Tió y el nadador de sincronizada Dennis González, cerrando así una edición que ha puesto en valor el talento joven en todas sus expresiones.