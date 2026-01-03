Mora (Toledo) comienza el año con 200 viviendas sin luz durante 12 horas: "Las familias se sintieron indefensas"

El Ayuntamiento de Mora (Toledo) ha denunciado públicamente que cerca de 200 viviendas del municipio permanecieron el pasado 1 de enero sin suministro eléctrico durante casi doce horas.

Esta situación ha provocado el malestar de los vecinos afectados y que el consistorio trasladará formalmente a la compañía suministradora, Unión Fenosa, para exigir una solución urgente.

Según ha informado el propio Ayuntamiento a través de un mensaje publicado en la red social de Facebook, consultado por EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, las familias afectadas por el corte "se sintieron indefensas y ninguneadas por la compañía", que, según lamentan, no atendió ni dio respuesta a los avisos y quejas realizados durante la incidencia.

Ante la reiteración de cortes de suministro eléctrico que se vienen registrando en las últimas semanas en la localidad, el alcalde de Mora, Emilio Bravo, ha contactado este viernes con la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC).

Su objetivo es presentar una denuncia formal por las reiteradas averías sufridas y reclamar a la empresa responsable que adopte las medidas necesarias para garantizar un servicio adecuado.

Fecha sensible

El consistorio ha avanzado, además, que la próxima semana elevará esta queja directamente a la compañía y que informará a los vecinos afectados de cómo pueden trasladar también sus denuncias, quejas o demandas a través de la OMIC de Mora.

Desde el Ayuntamiento subrayan que esta última incidencia, ocurrida en una fecha especialmente sensible como el día de Año Nuevo, ha vuelto a poner de manifiesto los problemas en el suministro eléctrico del municipio y la necesidad de una actuación inmediata por parte de la empresa suministradora.