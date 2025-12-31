Venden por 450.000 euros una finca con vivienda y piscina a 40 minutos de Madrid: ideal incluso como residencia

La presión inmobiliaria que sufren grandes ciudades como Madrid está provocando que muchas personas se fijen en lugares adyacentes, a veces a varios kilómetros de distancia, para fijar su residencia. Un panorama que ha convertido a muchos pueblos de las provincias de Toledo o Guadalajara en las nuevas ciudades dormitorio.

Hasta ahora, desarrollos urbanísticos como el del Quiñón en Seseña (Toledo) eran la imagen de ese nuevo expansionismo inmobiliario hacia las zonas limítrofes.

Sin embargo, esa configuración también está cambiando y hay quien aprovecha esta coyuntura del mercado para apostar por fijar su residencia en un lugar más tranquilo y conectado con la naturaleza. De ahí que lo que hasta ahora eran concebidas como fincas de recreo ahora también ganen enteros como primeras viviendas.

Este es el caso de una propiedad inmobiliaria puesta en venta en Méntrida, localidad toledana situada a apenas 40 minutos de Madrid por la autovía A-5. En este lugar, el portal AgroAnuncios publicita una posesión de 6 hectáreas con vivienda y piscina por 450.000 euros.

La construcción principal consta de 300 metros cuadrados y está equipada con todas las comodidades para vivir como agua, luz y calefacción.

Imagen exterior de la finca. AgroAnuncios

Interior de la vivienda. AgroAnuncios

Respecto a la finca en la que se sitúa, está totalmente cercada y posee parras de vid de diferentes variedades, así como una huerta en la que se pueden cultivar hortalizas.