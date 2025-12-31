Cierra Almacenes León, icono del comercio de Toledo, tras más de 50 años en la ciudad: "Hasta siempre"

Foto de familia de los propietarios y empleados de Almacenes León este 31 de diciembre, día del cierre definitivo de la tienda.

Toledo ha dicho adiós para siempre a uno de sus comercios más emblemáticos. Almacenes León, referente de la moda en la ciudad durante décadas, ha cerrado definitivamente sus puertas este miércoles 31 de diciembre de 2025, poniendo fin a una trayectoria que ha acompañado a varias generaciones de toledanos.

La propia empresa se ha despedido a través de las redes sociales, junto a una fotografía de los propietarios y de toda la plantilla, con un mensaje cargado de emoción y agradecimiento. "No es solo el cierre de un año, sino también el fin de una etapa, de toda una trayectoria por la que han pasado muchísimos empleados y clientes", han señalado.

Desde Almacenes León han recordado que han podido "acompañar y vestir" a la ciudad desde 1948, gracias a la fidelidad de quienes han confiado en el comercio durante más de siete décadas.

"Muchas gracias por todos estos años de fidelidad, ya que sin vosotros esto no hubiera sido posible", han añadido, antes de despedirse con un "hasta siempre".

El cierre de Almacenes León se ha consumado después de que el pasado verano se anunciara el fin de la actividad del histórico establecimiento del barrio de Santa Teresa, tras 53 años en esa ubicación.

Su dueña, Ascensión Gómez, ya reconocía entonces a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha que la decisión había sido "muy dolorosa" y que el negocio había sido "su pasión".

Fundada en 1948 por León Gómez, padre de Ascensión, la empresa nació en Madrid y llegó a Toledo en 1972, donde se convirtió en mucho más que una tienda de ropa. Durante décadas fue un punto de encuentro y un comercio de referencia, especialmente vinculado a comuniones, celebraciones familiares y a un trato cercano que marcó su identidad.

Ascensión Gómez ha destacado siempre que la clave para mantenerse durante tantos años ha sido "cuidar a los clientes", una enseñanza heredada de su padre. "Me enseñó a tratar igual a quien venía a por unos calcetines que a la señora que quería un abrigo de visón", ha explicado en anteriores entrevistas.

El cierre de Almacenes León deja un vacío simbólico en el comercio tradicional de Toledo y pone punto final a una historia ligada al esfuerzo, al trato humano y a la vida de la ciudad.