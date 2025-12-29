El turismo en Castilla-La Mancha se encamina a su récord histórico: superará las 6 millones de estancias en 2025

El turista español representa el 83 % de los viajeros que llegan a nuestra comunidad autónoma. Javier Longobardo

Castilla-La Mancha cerrará 2025 con las mejores cifras de turismo de su serie histórica. Según los datos oficiales del INE publicados el 23 de diciembre, los hoteles regionales registraron 3.715.420 pernoctaciones hasta el mes de noviembre. Al publicarse los datos siempre a mes vencido, el balance definitivo de diciembre se conocerá a finales de enero. No obstante, la tendencia actual proyecta que el sector hotelero superará los 4 millones de noches gracias al impulso navideño.

Al sumar el turismo rural, los apartamentos y los cámpines, la comunidad autónoma superará por primera vez los 6 millones de estancias totales. Este crecimiento se produce en un año de máximos para el sector en España, consolidado como el principal motor económico del país.

La comparativa con 2014 refleja un crecimiento relevante, ya que en una década la región ha incrementado su actividad un 27 %, sumando 1,3 millones de pernoctaciones anuales adicionales respecto a los 4,7 millones que registraba hace diez años.

La solidez regional se fundamenta en un volumen de actividad que se sitúa ya un 6 % por encima de los registros previos a la pandemia y un 56,5 % por encima de los datos del año 2000.

La fortaleza de Castilla-La Mancha reside en el turista residente en España, que representa el 83 % de los viajeros. Esta base de clientes nacionales mantiene a la comunidad como la tercera potencia del país en turismo rural, solo por detrás de Castilla y León y Cataluña, mientras que el 17 % restante de la demanda hotelera corresponde a viajeros extranjeros.

La provincia de Toledo se mantiene como el motor regional con 1.547.860 estancias hoteleras hasta noviembre, seguida de Ciudad Real con 592.340 y Albacete con 548.120 pernoctaciones. Por su parte, Cuenca alcanza las 525.890 estancias y Guadalajara cierra el acumulado provincial con 501.210.

La ciudad de Toledo acumula 895.420 noches de hotel y rozará el millón tras el periodo de Navidad, uno de los meses más potentes del año, mientras que la ciudad de Cuenca registra 315.240 estancias acumuladas en sus establecimientos.

Este auge turístico ha elevado el empleo directo en alojamientos hasta los 17.495 puestos de trabajo en noviembre. La rentabilidad también experimenta una evolución positiva, con una tarifa media por habitación de 69,33 euros.

No obstante, el informe del INE señala que la estancia media se mantiene en 1,6 días, algo que sigue marcando el aumento de la duración de las visitas como el principal reto estratégico para los próximos años en materia turística.