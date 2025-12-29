El PSOE de Toledo urge al Ministerio de Transportes a eliminar el paso a nivel de la estación de tren de Villacañas

El PSOE de la provincia de Toledo ha exigido al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible el inicio inmediato de las obras del paso alternativo de peatones entre andenes de la estación de tren de la localidad de Villacañas para eliminar, de forma definitiva, el paso a nivel sobre las vías.

Así lo han manifestado los secretarios de Cohesión Territorial y de Relaciones Institucionales de la Ejecutiva del PSOE de la provincia de Toledo, Jorge Moreno y Javier Úbeda, respectivamente, y el secretario general de Juventudes Socialistas de Castilla-La Mancha y diputado regional por Toledo, Álvaro Toconar, durante la visita que han realizado a la estación del tren de Villacañas junto al alcalde, Juan Ángel Almonacid.

Moreno, Úbeda y Toconar han trasladado su apoyo a Almonacid y los vecinos, y se han sumado a la reivindicación que el Ayuntamiento de Villacañas ha vuelto a hacer al Ministerio que dirige Óscar Puente para que proceda a la licitación urgente del paso alternativo entre andenes en un espacio fundamental para la movilidad diaria: el tren articula actividades como trabajar, estudiar o realizar gestiones.

Los socialistas han advertido de que la estación ferroviaria de la localidad toledana disfruta de uso frecuente por residentes de Villacañas y otras localidades próximas. La infraestructura presta servicio con trenes de media distancia y facilita la conexión del municipio de la Mancha toledana tanto con otras ciudades más grandes de la región como con Madrid.

El PSOE ha reclamado al Ministerio de Transportes y ADIF que liciten "de forma inmediata" las obras de mejora en la estación de tren de Villacañas "para eliminar de una vez por todas ese paso a nivel y con ello garantizar la seguridad de los usuarios".