Conchi Cedillo visita El Carpio de Tajo para supervisar las obras financiadas por la Diputación de Toledo

Concepción Cedillo, en el centro, durante su visita las obras que se llevan a cabo en El Carpio de Tajo.

La presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo, ha visitado El Carpio de Tajo junto a su alcalde, Diego Martín, para conocer de primera mano el estado de las obras que se están ejecutando en el municipio con financiación de la institución provincial.

Según ha informado la Diputación en una nota de prensa, en la visita también ha participado la portavoz provincial, Soledad de Frutos, y ha tenido como objetivo comprobar el avance de las actuaciones incluidas en el Programa Provincial de Cooperación a las Obras de Competencia Municipal.

Durante el recorrido, Cedillo ha podido conocer el resultado de distintas intervenciones financiadas a través de los fondos de inversión que la Diputación desarrolla en los municipios de la provincia, interesándose por unas obras orientadas a mejorar los servicios públicos y la calidad de vida de los vecinos.

La presidenta de la Diputación se ha detenido de manera especial en las obras de pavimentación que se están ejecutando en el municipio, destacando la importancia de este tipo de actuaciones para garantizar la seguridad, la accesibilidad y la comodidad de los vecinos.

Cedillo ha señalado que la mejora del pavimento no solo contribuye a ofrecer una imagen más cuidada y ordenada de los espacios urbanos, sino que también favorece el desarrollo económico y social del municipio, facilita la movilidad diaria y refuerza el bienestar y la calidad de vida de la población, especialmente de las personas mayores y con movilidad reducida.

Durante la visita, la presidenta ha subrayado la apuesta firme del Gobierno provincial por el municipalismo y ha recordado que, desde el inicio de la presente legislatura, El Carpio de Tajo ha recibido una inversión global que supera los 760.000 euros.

Esta cantidad se ha canalizado a través de los planes provinciales, el Plan Provincial de Servicios, las partidas destinadas a Gasto Corriente y las distintas líneas de ayudas impulsadas por la Diputación para atender las necesidades de los pueblos y de sus habitantes.

Compromiso con los pueblos

Cedillo ha destacado que las inversiones procedentes de la institución provincial permiten a los ayuntamientos afrontar actuaciones esenciales y dar respuesta a situaciones extraordinarias, como las ocasionadas en su día por la dana, reafirmando así el compromiso de la Diputación con el desarrollo equilibrado del territorio y el apoyo constante a los municipios de la provincia.

Concepción Cedillo y Diego Martín.

Por su parte, el alcalde de El Carpio de Tajo, Diego Martín, ha agradecido la visita de la presidenta y el respaldo económico de la Diputación, destacando la importancia de estas ayudas para seguir mejorando la vida en los pueblos.

El regidor ha subrayado que la colaboración con la institución provincial resulta fundamental para avanzar en la modernización y adecuación de las infraestructuras municipales, permitiendo ejecutar actuaciones que repercuten directamente en la mejora de los servicios públicos y que son disfrutadas por el conjunto de los vecinos.