Toledo se rinde a los Santos Inocentes: de la lancha policial al burrito en Bisagra y las cañas 'Patrimonio de la Humanidad'

La 'nueva' unidad fluvial de la Policía Local de Toledo, equipada para patrullar el Tajo y mantener "a raya a los patos más rebeldes".

El 28 de diciembre es una fecha señalada en mitad de la Navidad. El Día de los Santos Inocentes no deja indiferente a nadie, y son muchos los que se animan a «tomar el pelo» con cariño, convirtiendo el humor en una tregua necesaria frente a la actualidad informativa. En Toledo, este 2025 ha dejado un rastro de bromas en redes sociales que han utilizado algunos símbolos de la ciudad.

Una de las anécdotas más comentadas comenzó a fraguarse la víspera de la mano de Cervezas La Sagra. La cervecera anunció la presentación de un expediente ante la UNESCO para que «las cañas por el Casco de Toledo» fueran inscritas en la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Tras dejar a muchos con la duda, la empresa confirmaba este domingo que no hay expediente en evaluación, aunque la tradición "bien merecería tal reconocimiento".

Por su parte, la Policía Local de Toledo ha sorprendido con la supuesta adquisición de una lancha patrullera para vigilar el Tajo. Con una imagen protagonizada por un agente de Playmobil, informaban que el objetivo era patrullar las zonas de alta concentración de aves y mantener «a raya a los patos más revoltosos» de la ribera.

La ironía también se ha trasladado al barrio de Azucaica. Aprovechando la licitación del futuro puente con el Polígono, el perfil 'Toledo Sacro' ha asegurado que el diseño se inspiraría en el de Triana, permitiendo que las hermandades lo cruzaran en procesión emulando el Viernes Santo sevillano.

En el mismo barrio, la asociación vecinal 'La Candelaria' ha tirado de Inteligencia Artificial para mostrar un idílico centro cívico. La imagen, que bromeaba con una reivindicación histórica, fue borrada poco después para evitar que el optimismo de los vecinos se convirtiera en una confusión real.

En el corazón del Casco, la tradición se ha mezclado con el recuerdo de antiguas gamberradas. Varias cuentas han bromeado con la desaparición de la enorme bola de luz de Zocodover, una ocurrencia que evocaba los años en los que el Niño Jesús del Belén era sustraído sistemáticamente. Aquella «tradición» obligó durante tiempo a proteger el nacimiento en una caseta, a diferencia del que este año luce al aire libre.

El ámbito cofrade cerró el círculo con el anuncio de una supuesta Carrera Oficial para 2026. El bulo detallaba un recorrido por la Catedral con palcos de hasta 50 euros.

Finalmente, la creatividad vecinal puso la nota de color con la imagen de un burro trotando por la Puerta de Bisagra, una suerte de «burrito sabanero» que supuestamente se había escapado para desear a los toledanos una feliz y divertida Navidad.