Toledo se cuela en el 'top 20' de los destinos turísticos españoles más buscados para una escapada en Navidad

En plenas festividades navideñas, los españoles ya han definido sus preferencias para disfrutar del turismo nacional durante este mes de diciembre. Según el último índice de precios elaborado por la plataforma tecnológica de alquiler vacacional Holidu, Toledo se ha colado en la posición 17 del ranking de las 30 ciudades más buscadas en toda España.

La capital de Castilla-La Mancha se consolida así como el principal referente turístico de la región, siendo la única representante de la comunidad en lograr un hueco en este exclusivo listado nacional. Con su inclusión en el 'top 20', Toledo supera en interés a otros destinos de gran tradición cultural e histórica como Salamanca (posición 23), Valladolid (24) o Segovia (30).

Aunque Toledo destaca en el interior peninsular, los primeros puestos del ranking están dominados por grandes ciudades y el sur de España. Madrid lidera la clasificación como el destino preferido por los viajeros para este diciembre, con un precio medio de 222 euros por noche. Le siguen Málaga, con una tarifa media de 164 euros, y Granada, que cierra el podio con 170 euros por noche.

El informe revela que Andalucía es la comunidad con mayor presencia en el mapa turístico navideño, aportando siete destinos al listado global, seguida de la Comunidad Valenciana con seis.

La clasificación de este año muestra una amplia brecha en el presupuesto necesario para viajar por España en Navidad. Mientras que destinos exclusivos como Palma (278 euros) o Barcelona (265 euros) encabezan los precios más altos, ciudades como Murcia se posicionan como las más asequibles del ranking con una media de 106 euros por noche.