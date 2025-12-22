Muere a los 94 años de edad María Luisa de Arce Labrado, madre del periodista toledano Ángel Nodal

El cuerpo está siendo velado en la sala 8 del tanatorio de Toledo y el entierro se celebrará este martes 23 de diciembre.

María Luisa de Arce Labrado, madre de los periodistas toledanos Ángel y Ana Nodal de Arce, ha fallecido este lunes en la capital de Castilla-La Mancha a los 94 años de edad.

El cuerpo está siendo velado en la sala 8 del tanatorio de Toledo y el entierro se celebrará este martes 23 de diciembre en el cementerio de la ciudad.

El periodista Ángel Nodal, exdirectivo de TVE y exdefensor del Espectador, del Oyente y del Internauta de RTVE, es marido de Esther Esteban, presidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.

Toda la redacción de este periódico envía su más sentido pésame a los familiares y seres queridos de María Luisa. Descanse en paz.