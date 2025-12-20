El Hospital de Toledo y sus pacientes homenajean a "San Chacón", referente de la oncología de mama

El Hospital Universitario de Toledo alteró su rutina este viernes para dar una sorpresa inolvidable al doctor José Ignacio Chacón con motivo de su jubilación. Tras 35 años de vocación ininterrumpida entre el antiguo Virgen de la Salud y el nuevo centro, el oncólogo se vio envuelto en un emotivo homenaje secreto orquestado por sus pacientes y compañeras. Al llegar, el médico fue recibido por una ovación y abrazos de más de 200 mujeres y familiares que lo esperaban en el pasillo.

La sorpresa fue gestada durante semanas a través de un grupo de WhatsApp por "Las Chaconas", un colectivo de pacientes que, junto al personal del hospital, cuidó cada detalle sin levantar sospechas. "Lo hemos conseguido", celebraba María Sánchez, responsable de Investigación Clínica y mano derecha del doctor, al tomar la palabra en el salón de actos. Allí, un gran lazo rosa con la palabra "Gracias" en la pantalla recibió a un Chacón que apenas podía articular palabra, visiblemente conmovido por el cariño de quienes ven en él a un referente de la oncología.

La doctora Cristina Romero, jefa de Radiología de Mama, destacó que el ambiente de amor que se respira en la unidad es la herencia directa de un médico que "la enamoró de la investigación". Para Chacón, la ciencia "no es un lujo, es una necesidad", pero Romero subrayó que su verdadero éxito ha sido sembrar "corazón, alma y mente". "Hoy, simplemente, le ha tocado recoger el inmenso cariño que dio", subrayó.

El auditorio del hospital, lleno y presidido por un gran lazo rosa, rindió homenaje al oncólogo. Javier Longobardo

El médico abraza conmovido el libro de cartas donde sus pacientes han plasmado décadas de agradecimiento.

Durante el acto, pacientes como Gema definieron al doctor como un "ángel de la guarda" que nunca las trató como números de un historial, sino como personas que necesitaban calma. A través de 'Chaconita', una paciente imaginaria que las representa a todas, recordaron cómo el doctor lograba romper el hielo en la primera consulta, esa donde "el miedo" suele ser el protagonista, para transmitirles la certeza de que "todo iría bien".

El homenaje transitó entre las risas y el llanto. Se recordó su insistencia por verles la cara, pidiéndoles que se quitaran la mascarilla para comprobar "lo guapas que estaban", desafiando incluso las rígidas normas de seguridad en la pandemia. También salió a relucir su particular sentido del humor. Su rechazo frontal a la palabra "bicho" para referirse a la enfermedad y cómo aceptó de buen grado que una paciente rebautizara al cáncer como "pistacho" por su "originalidad".

Aplausos, lágrimas y mucho cariño, de pacientes y sus familias, en el homenaje al doctor Chacón,. Javier Longobardo

Fueron famosas también sus esperas en consulta, aceptadas con paciencia infinita por todas porque sabían que, una vez dentro, él no miraría el reloj. Una de las asistentes recordó con humor cómo, tras esperar más de dos horas, terminó haciendo la lista de la compra en la propia hoja de citación. El doctor, al verla, le hizo una petición divertida: "¿Me puedo quedar el papel? Es la primera vez que me pasa".

El rostro de la gratitud

Las familias también alzaron la voz. Maribel leyó un poema escrito por su padre para agradecer el trato a su madre, Amalia, quien considera al doctor un "salvador" y parte de su propia familia. Tras un vídeo con imágenes de mujeres de todas las edades y condiciones que han podido "renacer" gracias a sus ensayos clínicos y sus tratamientos, el auditorio se puso en pie para entregarle un collage formado por los rostros de todas las personas a las que ha cuidado en estas décadas.

La jefa de Radiodiagnóstico de la Unidad de Mama, Cristina Romero, y María Sánchez, responsable de Investigación Clínica y mano derecha del oncólogo, le han acompañado en la mesa.

"Es uno de los días más felices de mi vida. Esto justifica todos los años de sacrificio, de trabajo, de esfuerzo y de oficio", concluyó un emocionado Chacón. Se retira una leyenda de la medicina, un profesional que siempre les repitió: "No sois enfermas de cáncer, sois mujeres sanas con cáncer". El homenaje terminó como su carrera, con más de una hora de abrazos de agradecimiento y vida.