Unanimidad en la Diputación de Toledo para que los pueblos de la provincia puedan invertir 15,5 millones en obras

El Pleno de la Diputación Provincial de Toledo ha aprobado por unanimidad el Plan Provincial de Obras 2026, que contará con una inversión total de 15,5 millones de euros financiados íntegramente con fondos propios de la institución provincial y del que se beneficiarán pueblos y Entidad de Ámbito Territorial Inferiores al Municipio (EATIM) de toda la provincia.

La portavoz de la Diputación de Toledo,Soledad de Frutos, ha destacado que esta aprobación tendrá "una consecuencia directa en 210 entidades de nuestra provincia", porque, además de los municipios, también se beneficiarán EATIM que "sin este plan probablemente no tendrían capacidad económica para desarrollar inversiones en su ámbito geográfico”.

En unas declaraciones ofrecidas por el Gabinete de Comunicación de la Diputación, la portavoz ha subrayado que el Plan Provincial "es un fiel reflejo del compromiso que tiene la Diputación con la provincia y con cada uno de sus vecinos; es la manera más eficaz y directa de trasladar la inversión al bienestar que deben tener los ciudadanos en cada municipio".

De Frutos ha señalado que "el Plan Provincial de Obras 2026 beneficiará a todos los municipios de la provincia y a sus EATIM con la excepción de las ciudades de Toledo y Talavera de la Reina".

Asimismo, ha explicado que los 15,5 millones de euros de dotación suponen "un incremento del 12,73 % respecto al ejercicio anterior, y contempla además un plan específico para anejos dotado con 400.000 euros, un 14,29 % más, con asignación lineal y sin obligación de aportación municipal".

El programa está orientado a garantizar y reforzar los servicios locales mínimos y obligatorios, financiando actuaciones de pavimentación y acerado, alumbrado público eficiente, saneamiento y abastecimiento de agua, equipamientos sociales, culturales y deportivos, parques y jardines, así como la conservación del patrimonio histórico municipal.

La portavoz ha remarcado que "el reparto del plan combina un criterio lineal con otro poblacional", lo que asegura un "sistema justo, objetivo y transparente para todos los ayuntamientos".

La presidenta de la Diputación de Toledo, Conchi Cedillo, durante la sesión.

Respecto al plan específico para anejos, dotado con 400.000 euros, contará con una asignación lineal de 23.529,41 euros por núcleo y sin obligación de aportación municipal.

Según Soledad de Frutos, "con este esfuerzo adicional queremos facilitar que los anejos, que suelen tener menos capacidad económica, puedan ejecutar inversiones necesarias sin poner en riesgo sus cuentas".

Otros asuntos

Por lo demás, el Pleno ha aprobado la Relación de Puestos de Trabajo de la Diputación para el ejercicio presupuestario 2026, y la modificación del acuerdo regulador de las condiciones de trabajo del personal.

En este punto, De Frutos ha señalado que "se llevan a cabo modificaciones de puestos de trabajo que incluyen transformaciones, reclasificaciones, cambios de denominación, traslados, correcciones de errores en la titulación, creación y modificación de nuevas plazas, así como la equiparación de los complementos específicos de determinados puestos".

De esta manera, ha añadido que "también se modifica el vigente acuerdo regulador en lo relativo a las condiciones de los puestos de trabajo, como consecuencia de la jurisprudencia que ha introducido cambios en esta materia, y con este acuerdo lo que hacemos es adherirnos a esa jurisprudencia que va marcando las necesidades y la evolución en este ámbito".

Para la portavoz, "todo ello refuerza la modernización de la administración provincial y mejora las condiciones laborales de nuestros trabajadores".

Como novedad, se creará un nuevo servicio para la gestión de los Fondos Europeos, a la vista del incremento en el volumen de estos programas y la conveniencia de crear una unidad administrativa que asista, asesore y coopere con los municipios de la provincia.

Durante la sesión plenaria también se ha dado luz verde al modificado número 4 del contrato de concesión de obra pública para la explotación de la zona 2 de la red de carreteras provinciales, que contempla nuevas actuaciones en varias vías y un incremento de inversión de 1,49 millones de euros.

Por último, el pleno también ha tenido un carácter simbólico al celebrarse tras la inauguración de la remodelación integral del Salón de Plenos de la Diputación de Toledo, un espacio que no había sido renovado desde la década de los años 50.