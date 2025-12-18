Toledo amplía en Navidad el horario de los 2 remontes para facilitar la movilidad: 24 horas abiertos en Nochevieja

El Ayuntamiento de Toledo ha diseñado un dispositivo especial de transporte y movilidad para la Navidad, centrado en la ampliación de los horarios de los dos remontes mecánicos de la ciudad. Esta medida busca favorecer el flujo de peatones hacia el Casco Histórico en unas fechas marcadas por la gran afluencia de público y las celebraciones nocturnas, adaptando la disponibilidad del servicio a la intensidad de cada jornada.

En los días de menor actividad nocturna, como el 22, 23, 29 y 30 de diciembre o el día de Reyes, el servicio finalizará a las 23:00 horas. Por su parte, en fechas señaladas como el día de Navidad o la víspera de Reyes, la actividad se prolongará hasta la medianoche.

Sin embargo, para fomentar la vida social y comercial en el corazón de la ciudad, el Consistorio ha decidido extender el cierre hasta las dos de la madrugada durante los fines de semana de diciembre, la Nochebuena y los primeros días de enero.

Horarios al detalle.

El punto más relevante de este operativo tendrá lugar durante la celebración de la Nochevieja. Con el objetivo de garantizar una movilidad total y segura para quienes decidan despedir el año en el Casco, los remontes ofrecerán un servicio ininterrumpido de 24 horas.

Esta jornada especial arrancará a las 7:00 horas del 31 de diciembre y se mantendrá operativa de forma constante hasta las 23:00 horas del día 1 de enero de 2026. Esta medida asegura que el tránsito entre los barrios residenciales extramuros y el recinto amurallado no se detenga en ningún momento.