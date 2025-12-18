Oleada de robos en coches en el Casco de Toledo: 6 denuncias en 48 horas por lunas rotas y hurtos entre San Justo y San Lucas

Imagen de recurso de vehículos estacionados en las inmediaciones de la iglesia de San Lucas, en Toledo. Javier Longobardo

Una oleada de robos en vehículos o tentativas ha asolado al barrio del Casco Histórico de Toledo en esta semana, en concreto a la zona este entre las plazas de San Justo y San Lucas, cerca de la circunvalación del río Tajo.

La Policía Nacional confirma a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha la recepción de un total de seis denuncias por daños en vehículos por limpiaparabrisas rotos y sustracciones y hurtos en el interior de los automóviles en 48 horas.

La asociación vecinal 'Iniciativa Ciudadana' del Casco Histórico explica que "varios simpatizantes nos trasladaron que en la noche del martes al miércoles habían reventado lunas de varios automóviles de vecinos aparcados en la zona entre San Lucas y San Justo".

Desde el colectivo desconocen el origen de los actos. "No saben si es vandalismo o intentos de robo", explica su portavoz, Hilario Alarcón, añadiendo que tampoco saben si estas prácticas "están ocurriendo en otras zonas del barrio".

Fuentes policiales aseguran que la investigación está muy avanzada, cuya resolución notificarán públicamente cuando esté cerrada para tranquilizar a los residentes.