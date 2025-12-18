La Diputación de Toledo deja el barco de Ciudad de Vascos a precio de saldo y trata de venderlo por solo 67.700 euros

El barco de la Diputación de Toledo, de nuevo a la venta y notablemente rebajado.

La Diputación de Toledo ha puesto este miércoles por undécima vez a la venta su barco turístico eléctrico, con un precio mínimo de 67.700 euros, casi 95.000 euros menos que en la última licitación de junio de 2023 y 277.150 euros por debajo del coste original de 2015.

La embarcación, destinada inicialmente al yacimiento de Ciudad de Vascos, nunca llegó a navegar y permanece varada en Ribadeo (Lugo), generando gastos anuales de alrededor de 4.000 euros en amarre.

Según consta en los pliegos, la venta se realizará mediante subasta pública electrónica, con adjudicación al licitador que presente la mejor oferta económica. El precio no incluye impuestos ni otros gastos, que deberán ser asumidos íntegramente por el adjudicatario.

Comprado por 344.850 euros

El barco fue adquirido por la Diputación de Toledo en 2015 por 344.850 euros, cuando la institución provincial estaba gobernada por el Partido Popular, con Arturo García-Tizón como presidente.

La intención era fomentar las visitas al yacimiento arqueológico de Ciudad de Vascos, al que se pretendía acceder por vía fluvial. Sin embargo, la embarcación nunca llegó a utilizarse, ya que la Confederación Hidrográfica del Tajo determinó que el río Huso no es navegable.

Desde que el anterior equipo de gobierno provincial, liderado por el socialista Álvaro Gutiérrez, puso el barco a la venta por primera vez en 2017 por los 344.000 euros que había costado, la embarcación se ha depreciado cerca de un 80 %.

La última licitación, en junio de 2023, fijó el precio en 162.462 euros y también quedó desierta. Con respecto a esa fecha, la rebaja actual alcanza el 58 %.

Amarre de 4.000 € al mes

En verano de 2024, la Diputación aseguró que tenía sobre la mesa una oferta de 162.000 euros para deshacerse del barco, que supone un gasto anual de unos 4.000 euros en amarre.

Durante el balance del primer año de gestión del equipo de Concepción Cedillo, el vicepresidente de Asuntos Generales, Empleo y Promoción Turística, Joaquín Romera, confirmó que tenían sobre la mesa esta oferta, por lo que iba a "proceder a estudiar si es factible o no poder venderlo". A la vista de la nueva licitación, nunca llegó a concretarse la operación.

Para 60 pasajeros

El barco es un monocasco de fibra de vidrio, propulsado por dos motores eléctricos, diseñado para dos tripulantes y con capacidad para 60 pasajeros, incluidas plazas para personas con movilidad reducida.

Cuenta con una eslora aproximada de 15 metros, una manga cercana a los cinco metros y una velocidad mínima de servicio de cuatro nudos con todo el pasaje a bordo.

Dispone de 34 baterías, ocho paneles solares, hélice de maniobra de proa, servotimón, equipos de navegación y seguridad, megafonía, aseos —uno de ellos adaptado— y una cabina cerrada para pasajeros, además de plataforma de popa y barandillas de acero inoxidable.

Estado deficiente

El estado de conservación es deficiente, según consta en los pliegos. La Diputación ha detallado que no se han realizado trabajos de mantenimiento desde su botadura, que la cámara de máquinas se encuentra "parcialmente inundada", que las baterías están agotadas y que varios equipos presentan un notable envejecimiento.

El casco no presenta daños estructurales evidentes, aunque requiere limpieza profunda.

La zona de pasajeros del barco.

La embarcación, construida en Astilleros Gondán y botada en 2015, se encuentra en seco, en la Marina Seca del Real Club Náutico de Ribadeo, no es operativa y carece de documentación en regla.

Requisitos

El plazo para presentar ofertas permanecerá abierto hasta las 14:00 horas del 16 de enero de 2026. Para participar se exige una garantía del 5 % del tipo de licitación.

El adjudicatario deberá abonar el importe en un plazo máximo de siete días hábiles desde la notificación y, una vez formalizado el contrato, asumirá todos los gastos y responsabilidades derivados de la propiedad del barco, incluidos impuestos, registro, traslado y puesta en servicio.

La Diputación de Toledo está gobernada desde 2023 por una coalición del PP y Vox, presidida por Concepción Cedillo, que ahora ha optado por una nueva y drástica rebaja para intentar cerrar definitivamente la venta de una embarcación que nunca ha llegado a navegar en Castilla-La Mancha.