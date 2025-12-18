El Consorcio de Toledo descentraliza la Navidad con luces y mercado de gastronomía en el Jardín de San Lucas

La Navidad en Toledo se expande este año más allá de las plazas de Zocodover y del Ayuntamiento. El Consorcio de la Ciudad de Toledo inaugura 'Un abrazo de luz' en el jardín de San Lucas, un enclave privilegiado junto al río que combina una iluminación artística única con un mercado gastronómico de productos locales.

Con esta propuesta, el Área Patrimonial del organismo apuesta por una festividad alejada de las grandes aglomeraciones de visitantes. Este jueves, 18 de diciembre a las 19:00 horas, el espacio ha abierto sus puertas con una iniciativa que busca iluminar y redescubrir uno de los rincones más especiales del Casco Histórico.

Situado en un extremo de la ciudad, este jardín es una de las joyas recuperadas por el Consorcio para la ciudadanía. San Lucas ya es un referente por sus mercados de flores y artesanía, pero en Navidad se transforma por completo.

Dibujo del tetraedro entrelazado cuya luz se proyecta sobre el jardín.

Iluminación del Jardín de San Lucas. Foto: Javier Longobardo.

Tras el éxito de ediciones anteriores con la aurora boreal o las mariposas iluminadas, este año la protagonista es la artista Estefanía Sanz. La pieza central utiliza la geometría del Merkaba para proyectar una luz envolvente que nace para combatir el "ruido social" y crear espacios que inviten a la unión. Para la artista, vinculada al estudio toledano Cota667, esta estrella simboliza la armonía y recuerda la importancia de compartir en comunidad.

Este 'Abrazo de luz' compartirá espacio, del 18 al 23 de diciembre, con un exclusivo mercado gastronómico local compuesto por diez puestos de coctelería, quesos, conservas, dulces y cerveza artesana. El ambiente estará amenizado por la música de DJ Sopa de Sobre, ofreciendo una propuesta 'de barrio' fuera del circuito tradicional de masificación.

Mercado gastronómico. Foto: Javier Longobardo.

El público podrá visitar la instalación en su horario general de 19:00 a 22:00 horas, mientras que el sábado y domingo se habilitará un pase especial de 12:00 a 15:00 horas para disfrutar del aperitivo. Además, la experiencia se completa con cocina en directo, donde los asistentes podrán degustar arroces y garrapiñadas recién hechos en un entorno patrimonial único.