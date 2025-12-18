Carlos Velázquez aprueba en el Pleno sus terceros presupuestos como alcalde de Toledo gracias al apoyo de Vox: 119,6 millones

El Pleno municipal ha sacado adelante las cuentas públicas para 2026 gracias al pacto de Gobierno entre el PP y Vox.

El pleno del Ayuntamiento de Toledo ha dado luz verde definitiva este jueves a las cuentas públicas de la capital regional para el próximo año. El presupuesto de 2026 ha salido adelante gracias a los votos a favor del Partido Popular y Vox, mientras que el PSOE e Izquierda Unida han mantenido su voto en contra.

Este paso se considera un acto de trámite tras la aprobación inicial este martes en Comisión de Hacienda, aunque resulta esencial para que el alcalde Carlos Velázquez afronte el final de la legislatura con estabilidad. Se trata de los terceros presupuestos que el regidor popular saca adelante desde que asumió el cargo en junio de 2023, consolidando su alianza de gobierno con la formación de Santiago Abascal.

El concejal de Hacienda, Juan José Alcalde, ha defendido un presupuesto que asciende a 119,6 millones de euros, frente a los 109,1 millones del ejercicio anterior. El equipo de Gobierno define estas cuentas como "equilibradas, sostenibles y centradas en la cobertura de servicios públicos".

Destacan variaciones presupuestarias clave como las inversiones reales, que suben un 155,37 % y alcanzan los 8,8 millones de euros; personal crece un 8,91 %; gastos corrientes aumentan un 4,57 %; gastos financieros caen un 17,09 %; y fondo de contingencia se incrementa un 63,55 %.

Como gesto de apertura, el Ejecutivo local aceptó cuatro enmiendas de la oposición, dos del PSOE y dos de IU, buscando un consenso que finalmente no se tradujo en la abstención de estos grupos.

IU: "Un presupuesto sin diagnóstico"

Txema Fernández, de IU, ha criticado que las cuentas nazcan sin un análisis riguroso de las necesidades vecinales. Ha subrayado que el aumento del presupuesto no se debe a la gestión política, sino a la obligación de cubrir las subidas salariales negociadas por los sindicatos. Además, ha lamentado la falta de control en los 3,5 millones destinados a contratos menores y la decisión de no subir tasas a las rentas más altas.

La líder de Vox en el Ayuntamiento, Inés Cañizares, ha destacado que el presupuesto recupera la "capacidad inversora" de la ciudad sin aumentar la presión fiscal sobre las familias. Ha puesto el foco en proyectos estratégicos como las nuevas dependencias de la Policía Local y ha defendido que el aumento en gasto de personal está debidamente compensado por los ingresos, cumpliendo estrictamente con la ley.

PSOE: "Un futuro oscuro e improvisado"

La portavoz socialista, Noelia de la Cruz, ha calificado las cuentas de "presupuestos fake 2.0", denunciando falta de planificación y un exceso de improvisación. Ha recordado lo que considera fracasos de años anteriores, como el parking de la Vega o la baja inversión en cultura y deporte, y ha criticado que sea Vox quien realmente "decide" el destino de las partidas, modificando el presupuesto a última hora en la Comisión de Hacienda.

Para cerrar el debate, el 'popular' Juan José Alcalde ha reprochado al PSOE que sigan "empeñados en mentiras" respecto a la subida de impuestos. Ha explicado que los incrementos en los recibos del agua y la basura responden a sentencias judiciales y mandatos legales, respectivamente, y ha defendido que estas cuentas sí responden a las necesidades reales de los toledanos.