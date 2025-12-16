Velázquez ve "electoralismo" en las protestas vecinales por la saturación del Casco y apunta a la órbita de exediles de Ganemos

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha denunciado "intereses electoralistas" en las protestas vecinales y de comerciantes contra la saturación turística organizadas cada sábado en el Casco Histórico procedentes de "Izquierda Unida, Podemos o Ganemos", según el popular.

Las manifestaciones tienen como objetivo protestar por la masificación turística y la decisión de adelantar el encendido de las luces de Navidad al 21 de noviembre. Los vecinos consideran que este adelanto, que suma 49 días de luces y actividades, es un elemento que aumenta el atractivo y la afluencia de visitantes, impidiéndoles llevar una "vida normal" en el barrio.

Este sábado se celebró la cuarta protesta, que los convocantes cifraron en un centenar de personas. El alcalde, sin embargo, ha reducido la asistencia aproximadamente a la mitad, basándose en cifras de la Policía Local.

Además, ha señalado a exconcejales de Ganemos como responsables de parte de la movilización. "Todos ven las fotos. No todos son vecinos del Casco, y hay un comerciante y algunos de los asistentes han tenido incluso intereses de Gobierno" en el Ayuntamiento, ha afirmado el regidor, en referencia a la formación de izquierdas que formó parte del gobierno municipal junto al PSOE de Milagros Tolón en la legislatura 2015-2019.

El regidor reconoce su "empatía" con los vecinos debido a los días de "mucha afluencia de público" en el Casco, pero defiende su gestión y cuestiona los motivos de las movilizaciones. "Ahora que se están tomando medidas, se manifiestan", ha señalado.

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez. Javier Longobardo

Velázquez ha mencionado su "mano tendida" a los residentes de la calle Hombre de Palo, que sufre la mayor congestión al estar en el eje clave entre Zocodover y el Ayuntamiento, el circuito 'obligado' para ver las luces. Ha afirmado que "yo personalmente me estoy reuniendo" con ellos y que "se les está escuchando".

El alcalde también ha destacado la presencia de la Policía Local para regular el tráfico, mejorar la movilidad y garantizar la seguridad en los momentos de mayor afluencia, especialmente las tardes de los sábados. Ha explicado que se han puesto a disposición de los vecinos plazas de aparcamiento en la calle San Marcos para ofrecer alternativas, señalando que "lo han solicitado 5 o 6 y se les ha concedido".

Finalmente, el primer edil ha reivindicado la medida adoptada por el equipo de Gobierno de redactar una ordenanza municipal "pionera" en el país para fomentar la convivencia entre la vida vecinal y el turismo en el Casco. Una de las medidas contempladas en el texto es la limitación a 30 personas de los grupos de visitantes que circulen por la calle Hombre de Palo, con aplicación prevista a partir del 1 de enero de 2026.