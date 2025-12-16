Licitación inminente de las viviendas compartidas de Alamillos del Tránsito en Toledo: 18 'minipisos' con baño

El Casco Histórico de Toledo se prepara para un nuevo proyecto de revitalización. El objetivo es replicar el éxito, los plazos y el modelo de gestión que supuso el Salón Rico, pero esta vez bajo un concepto totalmente diferente, el de 'cohousing' juvenil en lugar de viviendas de alquiler al uso.

El Consorcio de la Ciudad ya ha finalizado el proyecto para rehabilitar el histórico edificio de Alamillos del Tránsito, en plena Judería, propiedad de la Diputación Provincial, y que lleva 50 años sin uso. Este inmueble se convierte en el primero que despega dentro del plan estratégico 'Toledo Emerge'.

El alcalde de Toledo y presidente del Consorcio, Carlos Velázquez, ha confirmado que la institución provincial licitará de forma inminente la primera fase del proyecto, posiblemente en febrero. El edificio goza de un emplazamiento "inmejorable", ubicado entre la plaza del Conde, el Museo del Greco y muy cerca del Palacio de Fuensalida, sede del Gobierno regional.

Así serán los habitáculos.

Esta primera fase contempla la construcción de 18 'minipisos' o habitaciones dentro del inmueble, todas con habitación y baño privado. Las habitaciones tendrán, de media, entre 6,5 y 9 metros cuadrados. Los baños oscilarán entre 2 y 2,5 metros cuadrados.

Estas 18 unidades se desarrollarán en tres módulos o "habitáculos" distintos. Cada uno de los tres módulos contará con una cocina y una sala común para fomentar la vida comunitaria propia del 'cohousing', que no deja de ser una convivencia en grupo.

El plan de recuperación no se detiene aquí, sino que prevé levantar otros 10 'pisos' adicionales en fases posteriores. Además, el proyecto tiene un componente de mejora para el barrio, pues incluirá la creación de un total de 70 plazas de aparcamiento para residentes en el Casco, distribuidas en dos plantas.

También prevé la construcción de una plaza pública para revitalizar la actividad vecinal de esta zona, cuya actividad es muy reducida fuera del circuito turístico tras la caída de la noche.

El proyecto global contempla 70 plazas de aparcamiento en dos plantas y una plaza pública.

El gerente del Consorcio, Jesús Corroto, ha destacado el potencial del proyecto para atraer a la población más joven, con el objetivo de que la Judería "esté llena de vida". Corroto ha señalado que, con estas futuras viviendas, se demuestra que se puede vivir en el Casco "con todas las comodidades", poniendo como ejemplo la instalación de "suelo radiante" y, por supuesto, la disponibilidad de aparcamiento.

Corroto ha asegurado que se protegerán los restos arqueológicos, manteniendo la fachada original y apoyándose sobre los muros existentes, sin realizar excavaciones que puedan perjudicar el patrimonio.

Se estima que en cada unidad habitacional podrán vivir un máximo de dos personas, ha indicado el alcalde, quien ha enfatizado en la importancia de dar vida a un edificio que fue, en su última utilización hace décadas, unas antiguas escuelas. Se mantendrán reminiscencias de esa etapa, como unas pizarras en las paredes, para honrar la historia del inmueble.

El presupuesto aumenta en 2026

Durante la presentación, se aprovechó para informar de que el Consorcio de Toledo contará con un incremento del 13 % en su presupuesto para 2026, pasando de 4,1 a más de 4,7 millones de euros.

El programa de Vivienda e Infraestructuras es el gran beneficiado, con 2,18 millones de euros de inversión, superando el 46 % del gasto total y suponiendo un aumento del 30 % respecto al año anterior.