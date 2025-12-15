Vox aprueba el presupuesto de Toledo de 2026, de 119,6 millones, y allana el final de mandato a Carlos Velázquez

El Ayuntamiento de Toledo ha aprobado de manera inicial el presupuesto de 2026, a falta de la aprobación definitiva este jueves en el Pleno municipal de diciembre. El acuerdo entre el Partido Popular y Vox, socios de Gobierno desde junio de 2023, ha permitido sacar adelante las cuentas públicas de más de 119,6 millones de euros, las más altas de la historia de la ciudad tras crecer un 10 % respecto al año anterior.

El alcalde del PP, Carlos Velázquez, ha ratificado su tercer proyecto presupuestario desde que accedió a la Alcaldía tras el acuerdo de gobierno con la formación liderada por Inés Cañizares, quien ha dado el visto bueno al documento en la Comisión de Hacienda celebrada este lunes tras unas semanas de negociaciones. El socio minoritario allana con esta decisión el final del mandato del primer edil.

El ejecutivo local ha acordado la creación de cuatro plazas para funcionarios y reflejarlo en el presupuesto. En concreto, dos para el área de Turismo: una de técnico con categoría A2 y otra de auxiliar administrativo C2. También el cumplimiento del acuerdo plenario para crear dos puestos de auxiliar de bibliotecas para la apertura matutina de las de Buenavista y Santa Bárbara.

El concejal de Hacienda, Juanjo Alcalde.

La primera medida cumple con una enmienda del PP y la segunda del PSOE. Pero además se han tenido en cuenta las otras dos de la formación liderada por Santiago Abascal. En concreto, la reasignación de varias partidas en materia de promoción económica, y una tercera para la subida de la partida de emergencia social en 10.000 euros, así como 5.000 más para Cáritas y otros 5.000 más para el Banco de Alimentos, que salen de la partida de cooperación internacional.

El Gobierno del PP y Vox también ha aceptado cuatro enmiendas de la oposición, en concreto, dos del PSOE y dos de Izquierda Unida, a través de propuestas transaccionales. Del principal partido de la oposición han aceptado incrementar en 30.000 euros el dinero destinado para el control de plagas tras detraer esa cantidad del alumbrado público, la misma procedencia que los 5.000 euros para la adquisición de documentación del archivo municipal.

De Izquierda Unida se ha aprobado por unanimidad destinar 30.000 euros para aplicar la bonificación de las tarifas para jóvenes del Teatro de Rojas, que aplicará el propio coliseo capitalino, aminorando la partida de energía eléctrica para edificios. La misma partida que sostendrá el incremento en 5.000 euros en las becas para la Escuela de Idiomas, votado a favor de los cuatro partidos políticos.

Los concejales del PSOE Alicia Escalante, Noelia de la Cruz y Teo García.

En total, la Comisión de Hacienda ha dado luz verde a la incorporación de ocho enmiendas: tres de Vox, dos del PSOE, dos de Izquierda Unida y una del Partido Popular.

El concejal de Hacienda y portavoz del Gobierno local, Juanjo Alcalde, ha destacado la calidad de las cuentas públicas y la capacidad de ambas formaciones de incorporar mejoras de la oposición, tras afear que esto no se hiciera en anteriores etapas.

El concejal del PSOE, Teo García, ha tildado de "improvisados" los presupuestos municipales, además de considerar que son los "más insolidarios" de la historia de la ciudad tras reducir las partidas de ayudas a la cooperación.

Txema Fernández, portavoz IU en el Ayuntamiento de Toledo.

La líder de Vox, Inés Cañizares, ha indicado que el proyecto presupuestario ha incluido algunas de las propuestas planteadas por su formación, aunque ha tenido que ceder en la negociación. "Aunque nos gustaría haber avanzado más en algunas cuestiones, creo que hemos llegado a un buen acuerdo entre el PP y Vox y hemos sacado unos buenos presupuestos, con grandes inversiones para el año que viene”, ha sostenido.

El edil de Izquierda Unida, Txema Fernández, ha indicado que son unas cuentas "sin sorpresas" que "no resuelven los problemas de los vecinos de Toledo" y están centradas en "obras" e inversiones como modelo de ciudad.