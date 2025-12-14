El PSOE reivindica el modelo de Page frente a Sánchez: “En Castilla-La Mancha hacemos las cosas con honradez y dignidad"

El 'número dos' de Page, Sergio Gutiérrez, junto a Álvaro Gutiérrez, antes de la comida navideña del PSOE de Toledo.

El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha y diputado nacional, Sergio Gutiérrez, ha reivindicado este domingo "que en Castilla-La Mancha las cosas las hacemos bien, las hacemos con dignidad, con honradez y además hacemos que Castilla- La Mancha avance".

Gutiérrez se ha pronunciado así minutos antes de participar en la tradicional comida de Navidad que organiza el PSOE de la provincia de Toledo, donde ha destacado que "la buena política, la dignidad y la honradez son valores que caracterizan a la inmensa mayoría de la clase política de este país".

Ha subrayado que estos principios están presentes desde los pequeños pueblos hasta las instituciones que gobiernan la nación. Todo esto, en un contexto "especialmente delicado por la situación nacional en la que nos encontramos".

Al tiempo, ha reivindicado el modelo de gestión del Gobierno de Emiliano García-Page. "En Castilla-La Mancha somos un ejemplo de políticas progresistas, con una gestión que protege a los servicios públicos, a las universidades, a los colegios, a los hospitales", ha señalado.

En definitiva, "en todos los programas que pueda haber se garantiza la igualdad de oportunidades desde el pueblo más pequeño al municipio más grande", ha aseverado.

Según ha informado el PSOE en un comunicado, se ha referido a otros modelos como el de la Comunidad de Madrid, donde "están a punto de cerrar universidades como la Complutense, o donde los hospitales están echando del tratamiento a personas porque quieren ganar más dinero las empresas que lo gestionan", ha recordado.

Por eso, ha subrayado que es el momento "de reivindicar el modelo de Castilla-La Mancha, el modelo de Page, que es el de garantizar los servicios públicos de calidad".

"Un modelo que destina cada vez más recursos a nuestras universidades, a nuestra sanidad, a nuestros servicios educativos. Frente a los que privatizan o a los que recortan, nosotros apostamos por la primera matrícula gratuita, por la educación gratuita de dos a tres años, por garantizar abrir nuevos hospitales como el de Cuenca ayer. En definitiva, por garantizar desde lo público, la igualdad de oportunidades", ha concluido.

Un gobierno "comprometido"

Por su parte, el secretario general del PSOE de la provincia de Toledo y delegado de la Junta en Toledo, Álvaro Gutiérrez, ha subrayado que los y las socialistas toledanas celebran su tradicional comida de navidad coincidiendo con los diez años de Gobierno de Emiliano García-Page que "celebramos con el orgullo de un gobierno moderado, coherente, comprometido y preocupado por los verdaderos intereses de la gente".

Una década de gobierno socialista de la que Álvaro Gutiérrez ha destacado que "ha dado la vuelta a la Castilla-La Mancha que nos dejó Cospedal, el PP y también de Paco Núñez" y que ahora "lleva diez años viviendo momentos de estabilidad, progreso, solidez y credibilidad".

Y también de algo muy importante como es "la confianza de la gente en su Gobierno y en su presidente, García-Page" quien "gracias a su cercanía, honradez y entrega por su región ha conseguido algo que nos enorgullece especialmente como es ser el líder nacional mejor valorado en España de cualquier formación política".

La comida navideña, que reúne a cerca de 700 personas, se celebra "en este ambiente de preocupación nacional, pero con el orgullo de los socialistas de Toledo y Castilla-La Mancha" por el liderazgo de Page, quien "ha devuelto a la región a la senda del crecimiento, el progreso, la estabilidad y la credibilidad".

Ha citado "ejemplos de la buena gestión socialista", destacando "las cifras récord de empleo, la constante renovación de la confianza empresarial y la inversión social récord en áreas clave como educación, sanidad y bienestar".