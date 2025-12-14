La Fiscalía pide 4 años y 6 meses de cárcel para un hombre por venta de hachís y cocaína en Talavera

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Toledo tiene previsto juzgar este martes, día 16 de diciembre, a un hombre identificado como J.L.R., acusado de un delito contra la salud pública. El Ministerio Fiscal solicita para él una pena de cuatro años y seis meses de prisión y el pago de una multa de 2.167,48 euros.

Según el escrito de conclusiones provisionales del Fiscal, el acusado, J.L.R., realizó varias ventas de drogas en las inmediaciones de su domicilio en Talavera de la Reina durante julio de 2022. Específicamente, el día 7 de julio vendió 15 gramos de hachís a un tercero y, posteriormente, el día 11 de julio, vendió 90 gramos de la misma sustancia a una persona diferente. Además, el día 13 de julio, cerca de las 20:33 horas, realizó una venta de cocaína.

Dos días después, el 15 de julio de 2022, sobre las 19:30 horas, J.L.R. fue interceptado en la calle por agentes de la Policía Nacional. Tras un cacheo superficial, en su mochila se encontraron dos trozos de hachís, un envoltorio con una sustancia en roca y una báscula.

De forma voluntaria, el acusado permitió a los agentes acompañarlo a su domicilio, donde se hallaron doce trozos de hachís, un envoltorio con sustancia roca (cristal), y una pastilla de éxtasis que poseía para su suministro a terceros. También se incautaron 1.460 euros procedentes de su actividad ilícita.

Tras el análisis pertinente, se determinó el valor y la pureza de las sustancias incautadas: 31,16 gramos de cocaína, con una pureza del 77,39 %, valorados en 1.909,17 euros. Asimismo, se encontraron 94,5 gramos de resina de cannabis con una pureza del 32,92 % valorados en 601,02 euros y 1,73 gramos adicionales valorados en 11,00 euros. Respecto al MDMA (éxtasis), se incautaron 0,26 gramos con una pureza del 73,29 % (valor: 12,25 euros) y 0,49 gramos con una pureza del 22,07 % (valor: 23,08 euros). En total, más de 2.500 euros.