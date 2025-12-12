Carlos Velázquez sacará adelante el presupuesto de Toledo de 2026: cerrado el acuerdo entre el PP y Vox

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, saludo a Inés Cañizares, vicealcaldesa de Vox, el día de su investidura como primer edil. Javier Longobardo

Hay acuerdo. El Partido Popular y Vox han pactado la aprobación de los presupuestos del Ayuntamiento de Toledo de 2026, el documento municipal más importante del año sobre el que recae la gestión política del municipio: las inversiones, el personal y los servicios públicos.

El alcalde Carlos Velázquez sacará adelante sus terceras cuentas desde que asumió el cargo en junio de 2023. Lo hará gracias a la mayoría absoluta aritmética, de 13 concejales sobre 25, que sostiene el Gobierno local desde hace dos años y medio, según ha conocido este medio. El PSOE e Izquierda Unida votarán en contra.

Los cuatro ediles de Vox, encabezados por la vicealcaldesa Inés Cañizares, han conseguido sus reclamaciones "mínimas" pero "importantes" relativas al incremento de la plantilla de policía local y de personal para la apertura de las bibliotecas municipales por las mañanas y dinero para emergencia social y empleo.

Las negociaciones parecieron torcerse al inicio de los contactos, tras el sorpresivo rechazo a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), tumbada por el socio minoritario del Ejecutivo. Pero las aguas han vuelto a su cauce y el buen ambiente de entendimiento se mantiene entre ambas fuerzas.

Inés Cañizares y Juanjo Alcalde han liderado las reuniones, aunque la vicealcaldesa y el alcalde se han encontrado varias veces para atar los últimos cabos, aunque desde el principio se ha evidenciado la sintonía y buena voluntad.

La edil de Seguridad Ciudadana ha calificado las cuentas como "buenas para Toledo", aunque también ha querido reivindicar su papel dentro del Gobierno con enmiendas al documento inicial. Las presentaron sobre la bocina, el 5 de diciembre, último día de plazo.

La formación de Santiago Abascal ha pedido reasignar unos 180.000 euros para reforzar Cáritas, Emergencia Social y el Banco de Alimentos y redistribuir varias partidas en materia de promoción económica y planes de empleo.

Quizá lo más relevante tenga que ver con el incremento de la plantilla municipal, con la incorporación de tres policías locales y dos ordenanzas para abrir por las mañanas las bibliotecas municipales.

Las enmiendas se debatirán y votarán en la Comisión de Hacienda del próximo lunes 15 de diciembre y el presupuesto de 2026 saldrá adelante con los votos a favor del PP y Vox en el Pleno municipal del jueves 18 de diciembre para entrar en vigor el 1 de enero.

El documento ha quedado fijado en 119,6 millones de euros tras una subida de 2,2 millones respecto a los 117,4 millones iniciales para incorporar la subida salarial de los funcionarios. Es el más alto del Consistorio capitalino hasta el momento.