Luz verde a que la discoteca Agua Loca de Toledo se convierta en un complejo turístico vinculado a Puy du Fou

La Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo ha emitido el informe de impacto ambiental favorable para el "Complejo de turismo rural Finca Huertas del Alamillo", que se levantará en la finca de la antigua discoteca de verano Agua Loca, en suelo rústico de reserva a las afueras de la ciudad.​

El promotor, la mercantil AD Maiorem DG, S.L., plantea la reconversión integral de las antiguas instalaciones de ocio nocturno y ganaderas en un gran complejo de turismo rural conectado a la temporada de Puy du Fou.​ De hecho, solo abrirá los 184 días de funcionamiento anual del parque temático sobre la historia de España.

El proyecto turístico prevé 55 apartamentos de capacidad para cuatro personas y 107 parcelas de aparcamiento de caravanas para pernocta, hasta 533 plazas entre ambos usos.​

La memoria detalla que se habilitarán un aparcamiento de 200 plazas, restaurante y porches de 650 metros cuadrados, almacenes e instalaciones por 370 metros, vestuarios y aseos con 270 metros, pérgolas por 200 metros, zona de piscina y juegos infantiles de 280 metros y puestos varios con 80 metros cuadrados.​

La resolución, publicada este martes en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), señala que "el objeto del proyecto consiste en la ejecución de un complejo para el desarrollo de la actividad turística rural, formado por alojamientos con diferente público objetivo, desde viajeros individuales, familias y grupos, personas con movilidad reducida, turismo en caravana, turismo gastronómico, zonas de ocio y piscina".​

El documento, además, considera viable el proyecto desde el punto de vista ambiental y determina que "no será necesario someterlo al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria" siempre que se cumplan todas las condiciones impuestas.​

Compatibilidad urbanística

El recinto se ubicará en el polígono 50, parcela 6 del término municipal de Toledo, con una superficie catastral de 137.602 metros cuadrados.​ La resolución subraya que la parcela, ubicada a solo cinco minutos en coche de Puy du Fou, se encuentra clasificada como suelo rústico de reserva y que el Ayuntamiento de Toledo ha emitido certificado de compatibilidad urbanística para la implantación del complejo de turismo rural, condicionado a la tramitación de la Calificación Urbanística.​

La finca dispone de acceso desde la carretera CM‑401 y de dos accesos adicionales desde la carretera de Navalpino, además de una red interior de caminos que ya facilita el tránsito de vehículos y peatones.​

Hasta ahora, el conjunto acogía usos diversos: edificaciones ganaderas, áreas de ocio, zonas de olivar en secano y regadío y pastizales, con 8.057,73 metros cuadrados construidos.​ Entre las construcciones figuran antiguas naves ganaderas, un matadero, barras de bar, porches, jardines y la propia zona de discoteca al aire libre que operaba como Agua Loca.​

Para adaptarse al nuevo uso, se derribarán varias construcciones en mal estado, como el gallinero, establos, almacenes, el antiguo matadero, la cochera, la báscula, cuatro naves ganaderas y un gran cobertizo.​

Al mismo tiempo, se ampliará el túnel de lavado y los soportales, y solo se levantará un edificio de nueva planta destinado a recepción, de 50 metros cuadrados, quedando una superficie total edificada de 3.818,83 metros cuadrados.​

Consumo de agua

Uno de los aspectos más sensibles del expediente es el consumo de agua.​ El suministro se realizará "a través de la red de abastecimiento municipal gestionada por Tagus, complementado con tres captaciones subterráneas ubicadas en la propia parcela objeto del proyecto", que ya están inscritas en el Registro de Aguas y para las que se solicita ampliar dotación.​

El estudio hidrológico prevé un consumo total de 66,36 metros cúbicos diarios, de los que 43,25 se destinarán a las habitaciones y 23,11 a las parcelas de caravanas, tomando como referencia hasta 533 personas entre apartamentos y caravanas.​

Con las aportaciones de la red (32,40 m³/día) y de los pozos (38,04 m³/día) se alcanza "una disponibilidad diaria de recurso hídrico de 70,44 m³/día", lo que supone "un superávit de 4,08 m³/día respecto al consumo optimizado".​

En términos anuales, el volumen máximo empleado se cifra en 12.210,24 metros cúbicos, antes de incorporar sistemas de ahorro como aireadores y otros dispositivos que, según el promotor, deberían reducir esas cifras.​

El esquema de abastecimiento se apoya en un depósito de regulación intermedio de 30.000 litros para el agua captada y en un depósito de agua potable de 75.000 litros, que se llenará de forma gradual durante los 15 días anteriores a la apertura para evitar sobrecargar la red.​

Saneamiento

La finca carece de red pública de saneamiento, por lo que la solución pasa por la "instalación de una estación de tratamiento Roxplus 500" para aguas grises y negras, enterrada y con una capacidad de tratamiento de 75 metros cúbicos diarios.​

Esa planta de regeneración funcionará mediante membranas y cloración, con el objetivo declarado de "reciclar el 100% del agua depurada" y destinarla al riego por goteo de arbolado y por aspersión de jardinería y césped.​

El plan de riego detalla dotaciones anuales de 2.500 m³/ha para 5.215,78 m² de zonas verdes, 1.500 m³/ha para 25.087,01 m² de nuevo arbolado y 1.000 m³/ha para 71.432,53 m² de olivar existente.​

Para las caravanas se prevén además tres puntos de vertido de aguas grises y negras que conducirán a un depósito estanco de 5.000 litros, cuyo contenido será retirado por un gestor autorizado.​

La Confederación Hidrográfica del Tajo condiciona el visto bueno definitivo a que el promotor obtenga concesión o autorización para las captaciones, autorización de vertido y permiso para la producción y uso de agua regenerada.​

La resolución autonómica recuerda que "queda prohibido con carácter general el vertido directo o indirecto" al dominio público hidráulico sin autorización y recomienda red separativa, técnicas de drenaje sostenible y redes de saneamiento estancas.​

Protección de la fauna

En el plano ambiental, el informe destaca que la parcela se sitúa en zonas de dispersión del águila imperial ibérica, del águila azor perdicera y del buitre negro, así como en un área donde se ha constatado la presencia habitual de milano real y lince.​

De ahí que califique como "fundamental minimizar cualquier posible afección" derivada del inicio de la actividad, especialmente ruidos elevados, luces molestas y uso de pirotecnia.​ De hecho, las obras no podrán ejecutarse en los meses de marzo y abril, coincidiendo con el periodo más sensible para la fauna.​

Además, se exige un vallado "permeable a la fauna silvestre", sin alambre de espino ni elementos cortantes, con malla de hasta 1,60 metros, sin cable tensor inferior y respetando caminos públicos, cauces y vías pecuarias.​

Al sur del recinto discurre el Cordel de San Martín, vía pecuaria adscrita a la Cañada Real Galiana, de 37,61 metros de ancho, a la que se suma una franja adicional de cinco metros a cada lado que debe quedar libre de ocupaciones.​

La Administración obliga también a inventariar la masa arbórea afectada, a pedir autorización previa para cualquier tala y a compensar las afecciones mediante reforestación con especies autóctonas, evitando las incluidas en el catálogo de exóticas invasoras.​

Vigilancia ambiental

Finalmente, se establece un programa de vigilancia ambiental con controles de consumo de agua, generación de residuos, niveles de ruido e iluminación y seguimiento de la fauna en el entorno del proyecto.​

La resolución advierte de que el informe "perderá su vigencia" si en cuatro años no se ha autorizado ni iniciado la ejecución y recuerda que "no será objeto de recurso alguno", sin perjuicio de los recursos que puedan interponerse contra las futuras licencias y autorizaciones sectoriales.