El Cineclub de Toledo asegura su futuro hasta 2027: 120 proyecciones al año en versión original por solo 3 euros

El Cineclub Municipal de Toledo, una de las actividades culturales más valoradas por los toledanos, asegura su continuidad y mantiene su esencia. La iniciativa seguirá ofreciendo cine en versión original con una cuidada selección de películas que habitualmente agotan entradas. Promovida por el Área de Cultura del Ayuntamiento, se ha publicado la licitación del contrato para el servicio de los años 2026 y 2027.

El presupuesto base de licitación asciende a 280.000 euros, con la posibilidad de dos años de prórroga. El contrato se adjudicará a la baja respecto a este precio, y las empresas interesadas tienen hasta el 17 de diciembre para presentar sus ofertas.

Las proyecciones se mantendrán en las tres sedes habituales de los últimos años. El auditorio del edificio Toletum, en San Antón, acogerá las sesiones los lunes a las 19:00 horas. El Teatro de Rojas, en el Casco Histórico, ofrecerá doble sesión los martes a las 19:00 y 22:00 horas. Por último, la Sala Thalía, en el barrio del Polígono, mantendrá su horario los miércoles a las 19:00 horas.

La concejala de Cultura, Ana Pérez, confirmó a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha que, aunque por el momento se mantiene Toletum, la negociación para recuperar como sede el auditorio de Unicaja (antigua CCM) en la calle Talavera sigue en curso, lo que podría suponer un futuro traslado más adelante.

Cada año de vigencia del contrato se proyectará un mínimo de 30 películas en versión original, divididas en dos ciclos que abarcan de enero a mayo y de octubre a diciembre. Con la proyección de cada film en las tres sedes, se garantiza un total de 120 proyecciones anuales.

Las empresas licitadoras podrán conseguir mejor valoración si proponen un número superior de películas o si incluyen proyecciones dirigidas al público juvenil, según el pliego de condiciones del concurso. La selección de películas correrá a cargo de la empresa adjudicataria, siempre con el visto bueno de la Concejalía de Cultura.

Para garantizar la calidad artística y cultural, se exige la figura de un director artístico que será el encargado de seleccionar, presentar y responsabilizarse, junto con la Concejalía, de las proyecciones. Gabriel Castaño, director del festival CiBRA, ha desempeñado este papel en los últimos años. El coste de la entrada para los espectadores se mantiene en tres euros para el año 2026, sin incremento de tarifas, con la adquisición de boletos a través de la tiquetera elegida por el Ayuntamiento.