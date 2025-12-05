Los vecinos del Casco de Toledo protestarán, esta vez con carros de la compra, por tercer sábado en pleno Puente de diciembre

Los manifestantes portan carteles con mensajes como 'Somos vecinos, no somos un museo' y 'El turismo mata el vecindario' reclamando la habitabilidad del barrio.

El Casco Histórico de Toledo vivirá este sábado, 6 de diciembre, su tercera protesta consecutiva contra la masificación de visitantes y la sobrecarga de actividades que, según los residentes, hacen la vida cotidiana "insostenible" y "peligrosa". La manifestación adquiere especial relevancia al producirse en pleno Puente de Diciembre, uno de los periodos del año de mayor afluencia de visitantes en la ciudad.

La convocatoria de este sábado utilizará un gesto simbólico, dado que los grupos de vecinos se reunirán a las 19:00 horas en las Cuatro Calles provistos de carros de la compra para visibilizar las dificultades de realizar tareas básicas en un barrio colapsado. La protesta recorrerá la Calle Comercio y la Plaza de Solarejo, finalizando en el Mercado Municipal de Abastos.

Los vecinos denuncian que las "enormes incomodidades" se disparan en épocas de máxima afluencia como esta, además de la Semana Santa o el Corpus. Citan como ejemplo la campaña navideña, que se ha extendido este año con una semana de duración adicional al inaugurarse el encendido navideño el pasado 21 de noviembre.

Aunque se han reconocido las "buenas palabras" del concejal de Movilidad, Iñaki Jiménez, los manifestantes exigen un compromiso por escrito del alcalde, Carlos Velázquez. Dicho compromiso debe abordar los puntos presentados al Consistorio, que se resumen en la necesidad de frenar la celebración sistemática de actividades diseñadas exclusivamente para atraer visitantes de forma "insostenible" y de las que los propios residentes del barrio "quedan excluidos".