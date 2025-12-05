Toledo "cumplirá su sueño" y celebrará en 2026 su primera Maratón: discurrirá por los principales barrios de la ciudad

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha presentado este viernes la primera Maratón de la ciudad, "un sueño colectivo" que tendrá una única vuelta de 42 kilómetros y 195 metros que atravesará los principales barrios y enclaves.

"Será una gran cita deportiva que transformará la ciudad, que se celebrará el 15 de diciembre de 2026", ha indicado en una presentación en la que ha estado acompañado del concejal de Deportes, Rubén Lozano.

Velázquez ha dado las gracias al trabajo del Patronato Deportivo Municipal, de las instituciones colaboradoras y de las empresas implicadas, destacando que la maratón nace de una suma de esfuerzos en un año en el que Toledo es Ciudad Europea del Deporte.

Maratón de Toledo

"Hemos batido todos los récords en número de usuarios del Patronato y esto no es algo de un día, lo que prueba que el deporte engancha y continúa", ha afirmado.

El regidor ha defendido la apuesta institucional por el "deporte total", promoviendo actividades para todas las edades, capacidades y disciplinas, "un trabajo que dejará una huella muy positiva y un legado para el futuro".

Presentación de la Maratón de Toledo.

Recorrido

Rubén Lozano ha sido el encargado de presentar los detalles del recorrido. Tendrá salida en el mirador del Valle, pasará por la rotonda de Santa Bárbara, el Instituto Juanelo Turriano (Santa María de Benquerencia), la piscina climatizada del Polígono, la estación del AVE y la Delegación de Defensa.

Después, seguirá por la avenida Adolfo Suárez, puente de la Peraleda, Museo Sefardí y terminará en el Paseo Imperial de la Vega.

"El recorrido es perfectamente asumible, llano en la mayor parte y espectacular en su tramo final por el Casco Histórico", ha indicado.

Presentación de la Maratón de Toledo.

Asimismo, ha adelantado que la prueba contará con tres modalidades para facilitar la participación de corredores de distintos niveles: Maratón completa (42,195 km), en la Maratón por parejas (21 km cada corredor) y Maratón por equipos de cuatro (formato Equiden).

"Este modelo permitirá atraer a cerca de 5.000 corredores en la primera edición. Queremos que personas que quizá no creen en sus posibilidades puedan empezar a disfrutar del maratón en equipo o en parejas. Toledo es una ciudad con un programa turístico extraordinario y la maratón es una oportunidad para seguir apostando por el turismo de calidad, como el cultural, el congresual y también el deportivo", ha afirmado.