Sepes adjudica el estudio geotécnico que determinará si se pueden construir viviendas en la zona de contacto de Toledo

El cartel de color amarillo de la Entidad Pública Empresarial del Suelo adscrita al Ministerio de Vivienda señala la ubicación del suelo, entre el Polígono y Santa Bárbara. Javier Longobardo

Sepes, la Entidad Pública Empresarial de Suelo adscrita al Ministerio de Vivienda, ha adjudicado el contrato para el estudio geotécnico que evaluará tres parcelas en la 'zona de contacto' de Toledo, un área clave situada entre los barrios del Polígono y Santa Bárbara. Este avance es fundamental para materializar la futura construcción de vivienda residencial protegida en la capital castellanomanchega.

La adjudicación, por 51.000 euros, recayó en la UTE formada por Enmacosa Consultoría Técnica SA y Auscultación Control Ensayos. El proceso administrativo culminó el pasado 28 de noviembre, ocho meses después de que la entidad pública lanzara la licitación en marzo de 2025. La UTE dispone de un plazo de ocho meses para entregar el documento, por lo que los resultados se esperan, a más tardar, en el tercer trimestre de 2026.

El estudio geotécnico tiene como objetivo principal determinar las características del subsuelo que servirán de base para la redacción del futuro Proyecto de Urbanización. Para ello, se prestará especial atención a la determinación y delimitación de la posible existencia de vertederos antrópicos, es decir, de residuos depositados por la actividad humana, sobre todo en la parcela M4.3, incluyendo una estimación de su volumen.

Además, se realizarán análisis químicos en suelos y aguas para detectar de forma preliminar la posible presencia de sustancias contaminantes en la zona. Finalmente, la UTE deberá ofrecer, mediante un juicio técnico, las soluciones constructivas más idóneas, basándose en la naturaleza del terreno.

El informe final incluirá datos geológicos y geotécnicos, resultados sobre posible contaminación y una guía de recomendaciones para el proyecto urbanístico.

Para garantizar la calidad del estudio, el pliego de condiciones exige que un técnico experto en suelos contaminados de la adjudicataria dirija los trabajos, interprete los resultados obtenidos y establezca la estrategia a seguir si se detectan problemas.

El compromiso del cambio de uso de suelo

Esta acción se enmarca en el compromiso anunciado por el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, en junio de 2024. El regidor reveló que Sepes había acordado con el Ayuntamiento y la Consejería de Fomento el cambio de uso a residencial de parte del suelo terciario que posee en la 'zona de contacto'.

Velázquez precisó entonces que existía la promesa de renovar el convenio antes de fin de año (de 2024) para transformar el suelo y construir vivienda. Sepes aprobó el expediente de redacción del estudio geotécnico de la zona en marzo de 2025 y adjudicó el contrato a finales de noviembre, concurso al que concurrieron tres empresas.